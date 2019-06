Jurnalistă asasinată în fața casei Conform primelor informatii publicate de presa locala, Sarabia a fost atacata de doi indivizi inarmati, care au trecut cu motocicleta pe langa locuinta ei din Huimanguillo. Ei au reusit sa fuga dupa asasinat.



Norma Sarabia a fost corespondenta ziarului Tabasco Hoy timp de 15 ani, iar in ultima vreme lucra si pentru alte organizatii media locale.



Mexicul este printre cele mai periculoase tari din lume pentru jurnalisti, a caror profesie este mai riscanta doar in Siria si Afganistan. Bilantul Reporters sans Frontieres arata ca peste 100 de ziaristi mexicani au fost ucisi incepand… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

