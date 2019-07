Jurnalistă agresată la protest, sâmbătă seara. Reacţie din partea #rezist. Sandu Matei: Tema protestului, mânjită "Sunt unul din cei mai acuzati de acest post tv, fara a mi se da vreodata drept la replica, DAR nu mi se pare normal ce i s-a intamplat carului de reportaje Antena 3 aseara in fata sediului MAI din cauza unui circar si acolitii lui, care au alungat reporterii, acestia fiind nevoiti sa paraseasca zona de protest insotiti de jandarmerie. Acest circar a manjit prin gestul lui tema acestui protest si tragedia pentru care ne-am adunat in primul rand ca parinti.. Pentru rating-ul financiar pe modelul ,,dan diaconescu-otv,, Departe de mine sa iau apararea acestui post tv, dar in numele… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

