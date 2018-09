Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentantii Coalitiei pentru Familie i-au scos pe reporterii Vice si Mediafax de la conferinta de presa in care sustineau ca presa nu le mediatizeaza suficient punctul de vedere cu privire la referendum.

- Doi jurnalisti de publicatia Vice si unul de la Mediafax au fost dati afara de la conferinta de presa a Coalitiei pentru Familie, dupa ce au intrerupt evenimentul si nu le-au permis organizatorilor sa vorbeasca.Coalitia pentru Familie a organizat joi, 27 septembrie, de la ora 11.00, o conferinta…

- Prima care a fost data afara a fost Adina Florea de la Vice Romania si a urmat Mircea Ioan Topoleanu, de la aceeasi publicatie. Jurnalista a scris pe Facebook ca a fost dat afara si un jurnalist de la Mediafax. "Asta-i fata jurnalist dat afara de la conferinta de presa a CpF. Da' e ok, nu te verifica…

- Coaliția pentru Familie și Platforma Impreuna fac urmatoarele precizari: Inițiativa noastra de revizuire a Constituției Romaniei nu are nicio legatura cu vreo formațiune politica. Nu suntem și nu am fost la remorca niciunui partid. Demersul nostru nu este in niciun fel legat de PSD sau de guvernarea…

- Referendumul pentru familie 2018, respectiv pentru revizuirea Constituției in forma adoptata de Parlament – așa cum este denumit oficial, se va desfașura pe parcursul a doua zile, 6 și 7 octombrie 2018. Se va putea vota intre orele 7.00 – 21.00. Referendumul pentru familie 2018 are la baza o inițiativa…

- Coalitia pentru Familie a devenit cunoscuta dupa ce a anuntat ca a strans 3 milioane de semnaturi pentru initierea unui referendum de modificare a articolului din Constitutie care defineste familia si care ar urma sa fie reformulat ca "familia se intemeiaza pe casatoria liber consimtita intre un barbat…

- Pentru Calin Popescu Tariceanu, presedintele ALDE, e un mister modul in care a aparut, si de unde, protocolul secret semnat de Ministerul Public si SRI, pe care Darius Valcov l-a dat publicitatii. ”Stim ca l-a pus Valcov pe pagina de Facebook, dar de unde i-a venit lui Valcov? Cine i l-a adus?”, a intrebat,…

- Un jurnalist american a fost dat afara de la conferința de presa susținuta de Donald Trump și Vladimir Putin, din cauza unui mesaj de protest pe care l-a fluturat cu puțin timp inainte ca cei doi șefi de stat sa iasa la declarații. Momente tensionate la conferința de presa susținuta la Helsinki de…