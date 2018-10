Jurnalist dispărut în Turcia: Trump, intervenție 'la cel mai înalt nivel' Trump a dezvaluit ca intentioneaza sa o invite la Casa Alba pe logodnica ziaristului, Hatice Cengiz, transmite EFE. In declaratii facute presei in Biroul Oval, Trump a indicat ca a vorbit cu Riadul nu doar o data despre caz, fara a-i numi pe interlocutorii sai, si a recunoscut ca nu este clar daca Khashoggi a fost asasinat, asa cum sustin prietenii acestuia. 'Nu imi place acest subiect', a afirmat Trump, continuand: 'Este o situatie foarte trista, foarte rea. Nu putem permite sa se intample acest lucru jurnalistilor, nimanui. (...) Este o situatie foarte serioasa pentru noi, pentru aceasta… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

- Presedintele american, Donald Trump, a spus miercuri ca a discutat "la cel mai inalt nivel" cu autoritatile saudite pentru a solicita explicatii privind disparitia jurnalistului Jamal Khashoggi si a dezvaluit ca intentioneaza sa o invite la Casa Alba pe logodnica ziaristului, Hatice Cengiz, transmite…

