"A suferit mult in ultimul an, dar a ramas Simon N. Ricketts pana la sfarșit; incapațanat, amuzant, curajos, amabil și iubitor. A avut inima unui leu si l-am iubit foarte mult", a scris iubita jurnalistului.

Ricketts, care inainte de a ajunge la The Guardian a lucrat la Daily Mail, The Independent si Watford Observer, suferea de cancer de cativa ani. In 2016, dupa ce a dezvaluit ca a fost diagnosticat cu cancer, el a scris pe Twitter: "Ma consider norocos. Am fost mereu. Cred ca viața mea este un privilegiu".

Desi cancerul sau se afla in cea mai mare parte localizat la stomac…