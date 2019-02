Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul britanic lanseaza luni o aplicație pe telefonul mobil prin care rezidenții europeni instalați în Marea Britanie pot depune cererea pentru a ramâne în tara dupa Brexit, relateaza AFP.Aproape 3,5 milioane de cetațeni europeni traiesc în acest moment în Regatul…

- „Biroul Executiv al PNL a luat in analiza situatia extrem de grava privitor la cresterea infractionalitatii, datorita eliberarii pe usa din dos a mii, pana la 11.000 de infractori, ca urmare a reglementarilor adoptate de PSD, ALDE si UDMR, in special legea privind recursul compensatoriu. (...) Consecintele…

- Pe cel de-al doilea aeroport cel mai aglomerat din Marea Britanie au fost anulate sau redirectionate o mie de zboruri de miercuri pana vineri, afectand 140.000 de calatori, dupa semnalarea unor drone care zburau la altitudine joasa. 'Importanta proliferarii unor astfel de dispozitive impreuna…

- Al-Qaida planuieste sa comita noi atentate in Europa, vizand avioane de pasageri si aeroporturi, in contextul "renasterii" retelei teroriste pe fondul declinului organizatiei rivale Stat Islamic, a declarat Ben Wallace, adjunct al ministrului britanic de Interne, responsabil pentru Securitate.

- Guvernul britanic nu va organiza un al doilea referendum pe tema iesirii Marii Britanii din Uniunea Europeana, in pofida relatarilor ca ministrii iau aceasta varianta in considerare, a declarat ieri ministrul britanic al Educatiei, Damian Hinds, relateaza site-ul agentiei Reuters. „Nu, un al doilea…

- Ambasadorul Emiratelor Unite Arabe la Londra, Sulaiman Almazroui, a declarat vineri ca tara sa analizeaza o cerere de gratiere formulata de familia lui Matthew Hedges, condamnat miercuri la inchisoare pe viata la Abou Dhabi, pentru spionaj, informeaza AFP si dpa. "Familia lui Hedges a…