- ''Un guvern nu trebuie sa permita ca o institutie precum Comisia Europeana sa interfereze in activitatea jurnalistica. Problema noastra cu acest website este ca el stabileste care este jurnalismul bun si care este cel rau. Nu acesta trebuie sa fie rolul unui guvern si nici cel al Uniunii Europene'',…

- Totul a pornit de la Lituania, care, la sfarșitul anului trecut, a inaintat o cerere prin care ii cerea Uniunii Europene sa renunțe la ora de vara. Asta pentru ca era inutila și punea in dificultate mare parte din locuitori. Lituania susținea ca majoritatea oamenilor considera enervant ca trebuie sa-și…

- Comisia Europeana a propus miercuri ca tarile care nu coopereaza suficient pentru readmisia migrantilor aflati ilegal pe teritoriul Uniunii Europene sa fie supuse unui regim mai restrictiv de acordare a vizelor, transmite dpa. Statele membre ale UE incearca sa stopeze migratia ilegala in contextul valului…

- In timpul unei vizite la Kiev, Mogherini a dat de asemenea garantii ca nu exista o "oboseala" din partea Uniunii Europene, dupa cum au demonstrat-o deciziile blocului comunitar de a prelungi sanctiunile impotriva Rusiei si de a oferi asistenta financiara Ucrainei.Uniunea Europeana a anuntat…

- Comisia Europeana a publicat, miercuri rapoartele de țara pentru membrele Uniunii Europene, inclusiv Romania. Potrivit acestuia, cele mai importante critici aduse țarii noastre sunt ca oferta de forta de munca si de competente nu tine pasul cu nevoile mereu in schimbare din sectorul economic, gradul…

- Apicultorii ar trebui sa beneficieze de un sprijin financiar mai consistent, iar fenomenul mierii contrafacute ar trebui combatut mult mai eficient, sustine eurodeputatul Daciana Sarbu, intr-un comunicat de presa. „Numai produsele care contin 100% miere trebuie sa poata fi etichetate sub acest nume,…

- Membrii Comisiei Europene vor decide miercuri eventualele sanctiuni, care ar urma sa fie comunicate public joi, au declarat surse din institutii europene citate de agentia ANSA. Karmenu Vella, comisarul UE pentru Mediu, Afaceri maritime si Pescuit, a amintit ca membrii Comisiei Europene "au…

- Premierul Olandei, Mark Rutte, a declarat vineri ca se opune demersurilor de transformare a Uniunii Europene într-un stat federal si a subliniat ca bugetul comunitar trebuie diminuat, în principal la nivelul alocarii fondurilor structurale, pledând pentru conditionarea accesului…

- Deputații comuniști și socialiști din Parlament au inaintat o motiune simpla asupra politicii interne si externe in domeniul integrarii europene dupa ce Consiliul Afacerilor Externe al Uniunii Europene a emis un raport critic in privinta Republicii Moldova.

- Oferta cu dedicatie speciala pentru tinerii europeni care implinesc 18 ani de viata si primesc gratis bilete pentru un Interrrail Pass nu este tocmai o noutate. Partidul Popular European (PPE) propusese acest lucru cu doi ani inainte Parlamentului European. Anul acesta este un program-pilot…

- Liderii statelor membre ale Uniunii Europene au respins propunerea ca presedintele Comisiei Europene sa fie in mod automat in fruntea listei candidaților selectionati de catre partidele politice europene pentru alegerile europarlamentare. Totodata șefii statelor și guvernelor reuniți, vineri, intr-o…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a cerut, joi, revocarea Laurei Codruta Kovesi din functia de procuror-sef al DNA, iar cotidianul Financial Times scrie ca "Bucurestiul face parte dintr-un grup tot mai mare de capitale europene care confrunta Comisia Europeana in privinta statului de drept".

- Romania si Bulgaria, care nu pierd nicio ocazie sa se prezinte drept state UE stabile si sigure, fac presiuni sa fie primite in zona Schengen, dar se pare ca vor ramane ”copiii problema ai Uniunii Europene”, scrie Deutsche Welle, potrivit news.ro.Ministrul bulgar de Externe Ekaterina Zaharieva…

- Șapte zile – atat mai are termen guvernul pana sa fie reclamat de primarul Nicolae Robu la Comisia Europeana, pe tema vaporașelor. Edilul admite insa ca n-a fost la București, sa discute concret, ci a trimis doar documente, pentru ca... nu era normal sa mearga la guvern, inainte ca acesta sa afle exact…

- Premierul polonez, Mateusz Morawiecki, care intreprinde vineri o vizita la Berlin, va discuta cu cancelarul german, Angela Merkel, despre cooperarea politica si economica, despre viitorul Uniunii Europene, despre viitorul buget al UE si despre politica UE in domeniul migratiei, relateaza agentia…

- In pregatirea reuniunii informale a liderilor din 23 februarie 2018, Comisia Europeana a prezentat miercuri, 14 februarie, o serie de masuri practice care ar putea eficientiza activitatea Uniunii Europene și imbunatați legatura dintre liderii instituțiilor UE și cetațenii europeni. Președintele Comisiei…

- România urmeaza sa preia președinția Uniuniii Europene în prima jumatate a anului 2019 și tare și-ar dori sa reușeasca pâna atunci sa intre în zona Schengen. Are sau nu șanse sa faca acest lucru în perioada imediat urmatoare? Este greu de crezut ca într-un timp…

- Organizatiile reprezentative din sectorul agroalimentar pot crea proiecte in vederea obtinerii de finantare pentru programe de informare si promovare, se arata intr-un comunicat transmis joi de Ministerul Agriculturii. Pentru anul 2018, Comisia Europeana a adoptat Programul de lucru cu…

- Ministerul Afacerilor Externe saluta publicarea de catre Comisia Europeana a Strategiei privind "O perspectiva credibila de aderare pentru Balcanii de Vest si un angajament sporit al UE in regiune" si apreciaza ca acest demers este "o investitie strategica intr-o Europa stabila", informeaza MAE intr-un…

- Noile standarde stabilite la nivelul Uniunii Europene cu privire la emisiile poluante ale termocentralelor pe carbune vor intra in vigoare in vara anului 2021. Complexul Energetic Oltenia ar trebui sa faca investitii uriase in mai p...

- Comisia Europeana va lansa in luna mai o campanie de testare a produselor alimentare din 16 tari ale Uniunii Europene, pe fondul acuzatiilor privind calitatea inferioara a marfurilor vandute in Europa de Est, anunta Vera Jourova, comisarul UE pentru Justitie, Consumatori si Egalitate de Gen. “Comisia…

- "Mai cooptați și alte state europene, care sa se opuna din oficiu atunci cand vine vorba de dezvoltarea Romaniei? Amenitarile vor fi transpuse in fapte in cazul in care Parlamentul va ramane suveran și va continua sa legifereze in conformitate cu Constituția. Cu aceasta ocazie, pilotul Juncker…

- 'In cazul Spaniei, Comisia Europeana nu are nicio critica privind statul de drept, sistemul ei democratic si respectarea drepturilor omului', a indicat Timmermans, potrivit agentiei EFE, in interventia sa la sesiunea plenara a Comitetului Regiunilor (CdR). Aceasta reactie a venit ca raspuns…

- Uniunea Europeana nu poate fi folosita pentru rezolvarea agendelor nationale, a declarat miercuri prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, raspunzand astfel acuzatiilor ca, desi in cazul altor tari europene institutiile comunitare insista asupra statului de drept, in cel al Spaniei…

- Comisia Europeana i-a convocat marti la un ”summit” pe tema calitatii aerului, la Bruxelles, pe ministrii Mediului din noua tari - inclusiv Romania, Franta, Germania si Marea Britanie -, considerate cei mai slabi elevi in Europa in acest domeniu, scrie AFP, potrivit...

- Comisia Europeana a decis sa trimita Romania in judecata la Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) pentru nerespectarea obligatiilor privind stocurile petroliere, respectiv a obligațiilor referitoare la instalarea infrastructurii pentru combustibilii alternativi. Comisia Europeana a decis, joi,…

- ''Nu pot sa inteleg de ce (institutiile europene) sunt atat de lipsite de obiectivitate in evaluarea lor privind situatia din Polonia si reformele noastre judiciare (...) Nu inteleg de ce schimbarile noastre, reformele noastre, sunt vazute ca antidemocratice, in timp ce aceleasi institutii sunt ok…

- Romania este trimisa de Comisia Europeana in fața Curții de Justiție a Uniunii Europene in doua cazuri legate de combustibili. Țara noastra nu a implementat in mod corespunzator directiva care vizeaza stocurile petroliere și nici nu a implementat normele UE referitoare la instalarea infrastructurii…

- "Urmarim cu ingrijorare evoluțiile recente din Romania. Independența sistemului judiciar romanesc și capacitatea sa de a combate in mod eficace corupția constituie pietre de temelie fundamentale ale unei Romanii puternice in cadrul Uniunii Europene", se arata intr-o

- Comisia Europeana a acuzat miercuri Rusia ca „orchestreaza” o campanie de dezinformare pro-Kremlin in tarile Uniunii Europene, constatand ca aceasta „din pacate (...) poate fi extrem de eficienta”, relateaza AFP, citata de Agerpres.

- Noile legi in vigoare privind Curtea Suprema, Consiliul National al Magistraturii si tribunalele au fost "pregatite ca incalcare a regulilor fundamentale de creare a legilor", potrivit unei declaratii adoptate de Adunarea Generala a Judecatorilor Curtii Supreme. 69 de judecatori au aprobat declaratia,…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a participat, in aceasta saptamana, la conferinta la nivel inalt cu tema "Perspective pentru viitorul nostru - Elaborarea cadrului financiar multianual", organizata de Comisia Europeana in pregatirea dezbaterii de catre colegiul comisarilor…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a participat, in aceasta saptamana, la conferința la nivel inalt cu tema „Perspective pentru viitorul nostru – Elaborarea cadrului financiar multianual“, organizata de Comisia Europeana in pregatirea dezbaterii de catre colegiul comisarilor…

- Lucian Buzdugan, administratorul Agricost, una dintre cele mai mari ferme de cultura mare din Romania, avertizeaza ca subventiile fermierilor ar putea sa scada odata cu iesirea Marii Britanii din UE, cand unul dintre cei mai mari contribuitori la bugetul UE paraseste comunitatea europeana. …

- UPDATE: Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a promulgat miercuri, 3 ianuarie a.c., Legea bugetului de stat și Legea bugetului asigurarilor sociale de stat, anunta Administratia Prezidentiala intr-un comunicat. Președintele Klaus Iohannis atrage insa atenția asupra unor vulnerabilitați…

- Presedintele Bulgariei, Rumen Radev, a respins, marti, legea anticoruptie adoptata de Parlament in luna decembrie, precizand ca aceasta nu ar permite investigarea eficienta a retelelor de coruptie, scrie Reuters. In 1 ianuarie, Bulgaria, cea mai saraca membra a Uniunii Europene, criticata din cauza…

- Pretul fara taxe al carburantilor in Romania a continuat sa fie si in acest an mai mare decat media la nivelul Uniunii Europene, in timp ce taxele aplicate de stat sunt printre cele mai mici din spatiul comunitar, dupa cum reiese din informatiile centralizate de Comisia Europeana.

- Fostul presedinte american Barack Obama a avertizat asupra riscului 'utilizarii iresponsabile a retelelor sociale', intr-o discutie in care a fost intervievat de printul Harry pentru un program special al BBC Radio 4, difuzat miercuri, transmite AFP. 'Unul din pericolele internetului…

- Conform comunicatului difuzat de MAE, intarirea statului de drept si lupta impotriva coruptiei fac parte din prioritatile asumate de Guvern, iar analizele pe tema reformelor in justitie ar trebui facute si in dialog cu reprezentantii Legislativului. Intarirea statului de drept si lupta impotriva coruptiei…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza ca a luat nota de pozitia exprimata de cei 7 parteneri si aliati ai Romaniei cu privire la evolutiile din domeniul justitiei. "Reasigurand asupra atasamentului nostru ferm pentru valorile Uniunii Europene, ne exprimam deschiderea pentru un dialog real si concret…

- „Propun reducerea tarifelor de terminare a apelurilor la puncte mobile incepand cu data de 1 mai 2018, de la 0,96 eurocenti/minut la 0,84 eurocenti/minut, tarif care va fi practicat pana la data la care ANCOM va finaliza noul model de cost LRIC pur. Decizia Autoritații vine ca urmare a dialogului cu…

- Premierul britanic Theresa May si-a exprimat joi sprijinul pentru Polonia, tara supusa criticilor din partea Uniunii Europene ca urmare a controversatelor legi privind reforma sistemului judiciar polonez, in opinia sa constitutia poloneza fiind o problema exclusiva a Varsoviei, relateaza Reuters.…

- Comisia Europeana (CE), gardianul legislatiei europene, a adoptat o masura fara precedent si a impus sanctiuni Poloniei pe care o acuza ca incalca prin reforme judiciare valorile democratice de baza ale Uniunii Europene, potrivit agentiei poloneze de presa de stat PAP, scrie The Associated Press, citata…

- Increderea romanilor in Uniunea Europeana este in scadere, se arata in ultimul eurobarometru realizat de Comisia Europeana in luna noiembrie a acestui an in 28 de tari ale UE si in cinci tari care aspira la integrarea in Uniune. Studiul a fost realizat pe un esantion de 28.055 de oameni, 1.062 fiind…

- Comisia Europeana ar putea sa declanseze miercuri, dupa luni de avertismente, o procedura fara precedent impotriva Guvernului polonez, care a ramas surd la cererile acesteia vizand modificarea reformelor ei judiciare controversate, relateaza AFP. Varsovia este convinsa ca Bruxellesul se va multumi sa…