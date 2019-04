Stiri pe aceeasi tema

- In data de 15.04.2019, elevii și profesorii Colegiului Tehnic „Gheorghe Asachi” Focșani au participat la Targul Firmelor de Exercițiu, ediția a V-a. Elevii claselor a XI-a și a XII-a s-au inscris in concurs cu un numar de 6 firme din care funcționeaza in cadrul colegiului: F.E. ASA Travel SRL, F.E.…

- EDUCAȚIE RUTIERA IN ȘCOLI Filmul – un accident de circulație ”regizat” susține oportunitatea introducerii cursurilor de educație rutiera in școli și a fost prezentat astazi (ieri-n.r.), incepand cu ora 09.00, elevilor claselor a XI-a și a XII-a de la Colegiul National „AL. I. Cuza” – Focșani. Incepand…

- „Saptamana globala a banilor” – un proiect de cetațenie activa Clasa a IV-a C („Cutezatorii”) de la Școala Gimnaziala „Ion Basgan” Focșani a desfașurat in saptamana 25 – 31 martie o serie de activitați pentru a sarbatori „Global Money Week”, un eveniment internațional organizat anual de Asociația…

- Incepand cu semestrul al II-lea al anului școlar 2018- 2019, elevii Școlii Gimnaziale Nanești, fie mari, fie mici, impreuna cu dascalii lor, timp de 20 de minute, in cadru organizat, citesc. Activitatea se desfașoara in parteneriat cu Asociația Romana de Literație din Iași și are menirea de a insufla…

- Un angajat al ISU Vrancea, in varsta de 48 de ani, a murit in noaptea de sambata spre duminica, dupa ce i s-a facut rau in timpul serviciului. Potrivit ISU Vrancea, subofițerului i s-a facut rau sambata seara, in jurul orei 23.30. A fost preluat de ambulanța SMURD și transportat la UPU Focșani, in stare…

- Copiii din Bordești au cules ghiocei și i-au daruit mamelor, au citit povești și s-au plimbat in natura in cadrul proiectului „ORA SA ȘTIM” la Biblioteca comunala Bordești. ”Puritatea, gingașia și truda de a ieși de sub zapada sa vesteasca primavara cred ca merita atenția tuturor. Cu o noua grupa și…

- Școala ”Ion Basgan” din Focșani a fost, la sfarșitul saptamanii trecute, gazda unei acțiuni inedite și interesante, care face parte dintr-un proiect internațional de educație prin intermediul mijloacelor media. Elodie Auffray, jurnalista de origine franceza, a facut cunoștința cu elevii claselor a VI-a…