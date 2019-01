Jurma, plecare DNA. Coita: Un semnal de alarmă. Mi se pare incredibil! "Pentru mine, ca om care privește din exterior, constituie un mare semnal de alarma plecarea doamnei Jurma. Era un om din interior, din sistem, un insider. Ori faptul ca, dupa sase luni la conducerea DNA, pleaca cu acea declarație, este un semnal de alarma pentru orice cetațean care priveste impartial subiectul. Inseamna ca nu s-a ințeles nimic din scandalurile care au inconjurat aceasta institutie fundamentala pentru statul roman. Mi se pare incredibil ca, la mai bine de sase luni dupa revocarea doamnei Kovesi, inca avem o situatie de interimat la interimat, in speta DNA. Mi se pare incredibil… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin asa putem deduce din situate prin care trece autostrada Ploiesti-Comarnic-Brasov, pentru s-a ales aceeasi varianta de realizare si are acelasi "stapan". Despre sectorul de drum care duce spre statiunile din Valea Prahovei a scris Asociatia Pro Infrastructura. Mai jos redam integral postarea…

- Procurorul sef interimar al Directiei Nationale Anticoruptie (DNA), Anca Jurma, a declarat joi ca nu trebuie slabite eforturile in lupta impotriva coruptiei si fraudei daca dorim o societate prospera si democratica, scrie Agerpres."Nu avem voie sa slabim eforturile in lupta impotriva coruptiei…

- Foarte multe din padurile pe care le vedem din mașina, pe marginea raurilor, pe dealuri sau in varful munților, in timp ce facem naveta sau calatorim nu sunt recunoscute oficial ca atare și nu sunt tratate ca fiind paduri. Chiar daca arata precum și indeplinesc funcțiile unei paduri (dupa criterii de…

- Cristina Pruna, deputat USR isi exprima nemultumirile pe pagina de Facebook USR Constanta, vis a vis de problema caldurii cu care se confrunta multi constanteni. In Romania anului 2018, oamenii risca sa moara de de frig in case ca pe vremea lui Ceausescu. Daca, atunci, pe vremea comunistilor, o faceau…

- Șapte luni au muncit voluntarii care s-au alaturat echipei ”Verde pentru Biciclete” (VpB) pentru a realiza harta pistelor din Timișoara, precum ... The post Voluntarii de la ”Verde pentru Biciclete” trag un nou semnal de alarma appeared first on Renasterea banateana .

- Antena 3 a prezentat, marți, in emisiunea „Obiectiv”, moderata de Oana Zamfir, știrea privind tragicul accident in urma careia a murit o fetița de 9 ani, din cauza teribilismului unui tanar șofer care facea live pe Facebook. Dezbaterea din cadrul emisiunii se inscrie in campania demarata de Antena 1…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anunțat, luni seara, la Antena 3, ca a finalizat în cea mai mare parte evaluarea procurorului general Augustin Lazar și ca în câteva zile va prezenta raportul.

- Postul Romania TV a difuzat un colaj cu declarații aparținand lui Ion Iliescu, din anul 2015, insa ca și cum ar fi fost facute in prezent. Știrea a fost preluata de mai multe canale mass media, insa fostul președinte vine și explica ca el nu a facut niciun fel de declarații. Citește și: Ecourile…