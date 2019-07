Stiri pe aceeasi tema

- Loredana, artista belgiano-franceza Viktor Lazlo si cantautorul italian Erminio Sinni se numara printre membrii juriului care va decide castigatorii Festivalului International Cerbul de Aur 2019. Potrivit unui comunicat TVR, transmis miercuri AGERPRES, din juriul Cerbului de Aur 2019 vor…

- S-a tras linie peste acțiunile dedicate marcarii Zilei Județului Timiș. Tradiția, multiculturalitatea și vocația occidentala a timișenilor, virtuți dobandite de-a lungul unei istorii bogate, sunt evidențiate public in fiecare an de catre Consiliul Județean, de Ziua Județului, 28 iulie. Anul acesta,…

- In acest an, CJ Timiș a pregatit o serie intreaga de evenimente cultural-educative, desfașurate pe parcursul a patru zile, in perioada 25 – 28 iulie, pentru a marca Ziua Județului. 25 iulie e Ziua Porților Deschise la Consiliul Județean, eveniment dedicat copiilor. Aceștia vor putea vizita instituția…

- Electric Castle 2019, cel mai iubit festival al verii, a revenit și anul acesta cu zeci de nume celebre. Sute de mii de oameni iși dau intalnire la Cluj-Napoca in acest weekend pentru a vedea artiști precum Loredana, Florence and the Machine, Subcarpați, Thirty seconds to Mars

- In acest an, Timișoara aniverseaza 100 de ani de la preluarea administrației orașului si regiunii de catre Regatul Romaniei. Cu acest prilej, au fost pregatite programe soeciale. PROGRAM ,,Timisoara la Centenar”, 1- 4 august 2019 1 august Piata Libertatii • 17:00 Deschiderea targului national de mestesugari…

- Cea mai noua editie Insula Iubirii, de la Antena 1, i-a adus aseara in fata concurentilor pe rivalii lor de temut. Atat fetele, cat si baietii, au avut aseara ocazia sa ii cunoasca pe cei cu care, timp de 20 de zile, isi vor petrece timpul jumatatile lor. Iar daca baietii au decis la unison ca nimic…