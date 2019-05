Stiri pe aceeasi tema

- Actualul sezon din Champions League a oferit meciuri memorabile, cu rasturnari incredibile de scoruri. Nu a facut excepție nici returul dintre Ajax Amsterdam și Tottenham. Deși au condus cu 2-0 și pareau calificați în finala Champions League, lancierii au primit gol în minutul 96, iar englezii…

- Liverpool s-a calificat marti în ultimul act dupa o victorie cu 4-0 în mansa retur a meciului cu Barcelona si a reusit sa se impuna la general cu scorul de 4-3 într-una dintre cele mai frumoase reveniri din istoria competitiei. Tottenham a scris si ea o fila importanta din…

- Pe 7 mai 1986, Barcelona pierdea finala Cupei Campionilor la penaltiuri in fața Stelei. La 33 de ani distanța, catalanii au reușit performanța de a fi eliminați din semifinalele Champions League deși se impusesera cu 3-0 in manșa tur. Liverpool a spulberat-o pe Barca cu 4-0 și s-a calificat in marea…

- Liverpool - Tottenham, finala Ligii Campionilor 2019, se va disputa pe 1 iunie, pe arena Wanda Metropolitano din Madrid. Dupa ce Liverpool a reușit s-o elimine incredibil pe FC Barcelona, Tottenham a reușit o alta minune. ”Spurs” s-a calificat incredibil in finala Ligii Campionilor 2019, dupa ce a invins-o…

- Liverpool a caștigat returul semifinalei UEFA Champions League cu Barcelona, scor 4-0 (0-3 in tur), și s-a calificat in a doua finala consecutiva. Finala Ligii Campionilor se joaca pe 1 iunie, la Madrid. Adversara lui Liverpool se va decide dintre Ajax și Tottenham (1-0 in tur). Momentul decisiv al…

- Liverpool a caștigat returul semifinalei Ligii Campionilor cu Barcelona, scor 4-0 (0-3 in tur), și s-a calificat in a doua finala consecutiva. Finala Ligii Campionilor se joaca pe 1 iunie, la Madrid. Adversara lui Liverpool se va decide dintre Ajax și Tottenham (1-0 in tur). La interviul de dupa meci,…

- Barcelona și Liverpool joaca miercuri, de la ora 22:00, in turul semifinalelor UEFA Champions League. Jurgen Klopp, managerul lui Liverpool, e la primul meci pe Camp Nou și spune: „E doar un stadion. Unul mare, dar nu un templu al fotbalului". Barcelona - Liverpool va fi liveTEXT, foto și video pe GSP.RO…

- CHAMPIONS LEAGUE SFERTURI DE FINALA AJAX AMSTERDAM - JUVENTUS LIVERPOOL - FC PORTO TOTTENHAM - MANCHESTER CITY BARCELONA - MANCHESTER UNITED CHAMPIONS LEAGUE SEMIFINALE TOTTENHAM sau MANCHESTER CITY - AJAX AMSTERDAM sau JUVENTUS BARCELONA sau MANCHESTER…