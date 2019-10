Stiri pe aceeasi tema

- Germanul Jurgen Klopp, tehnicianul lui Liverpool, a fost ales cel mai bun antrenor al lunii septembrie in campionatul de fotbal al Angliei, informeaza presa britanica. Klopp a fost preferat lui Eddie Howe (Bournemouth), Frank Lampard (Chelsea) si Brendan Rodgers (Leicester City). El obtine…

- ​Manchester United și Arsenal au încheiat la egalitate pe Old Trafford, scor 1-1, în derbiul etapei a șaptea din Premier League. Dupa acest rezultat, "tunarii" au urcat pe locul patru în clasament, în timp ce echipa lui Solskjaer se afla doar pe locul 10.United…

- Echipa FC Liverpool a obtinut a sasea victorie consecutiva in campionatul de fotbal al Angliei, impunandu-se cu scorul de 2-1 pe terenul formatiei Chelsea Londra, duminica seara, in derby-ul etapei a 6-a din Premier League. Golurile au fost marcate de Trent Alexander-Arnold (14) si Roberto…

- Formatia Chelsea Londra a invins, sambata, in deplasare, cu scorul de 3-2, echipa Norwich City, intr-un meci din etapa a treia a campionatului Angliei, scrie news.ro.Golurile invingatorilor au fost marcate de Abraham ‘3, ’68 si Mount ’17. Pentru Norwich au inscris Cantwell ‘6 si Pukki…

- Chelsea ramane fara victorie in noul sezon, nereusind decat un 1-1 cu Leicester City, duminica, in etapa a 2-a a campionatului de fotbal al Angliei, la primul meci acasa al lui Frank Lampard ca antrenor al echipei londoneze.Mason Mount le-a adus in avantaj pe gazde in minutul 7.

- ​Manchester City a remizat, sâmbata seara, pe teren propriu, scor 2-2, cu echipa Tottenham Hotspur, într-un meci din etapa a doua a campionatului Angliei, informeaza News.ro.Gazdele au marcat prin Sterling ’20 si Aguero ’35. Pentru Tottenham au înscris Lamela ’23…

- ​Atacantul Florin Andone a marcat un gol pentru formatia Brighton în meciul cu Watford, scor 3-0, din deplasare, din prima etapa din Premier League, informeaza News.ro.Andone a intrat pe teren în minutul 64 si a marcat în minutul 65.Celelalte goluri au fost marcate de Doucoure…

- Daniel Sturridge (29 de ani), jucator ramas liber de contract dupa desparțirea de Liverpool, din aceasta vara, a fost suspendat, joi, pentru doua saptamâni și amendat cu 75.000 de euro pentru încalcarea regulilor privind pariurile sportive, informeaza BBC, potrivit Mediafax.Sturridge…