Antrenorul echipei Liverpool, Jurgen Klopp, a laudat prestatia brigazii feminine conduse de Stephanie Frappart la Supercupa Europei, scrie News.ro. "Le-am spus dupa meci ca daca am fi jucat cum au arbitrat ele, am fi câstigat cu 6-0", a precizat tehnicianul "cormoranilor".



"Le-am spus dupa meci ca daca am fi jucat cum au arbitrat ele, am fi câstigat cu 6-0. Este opinia mea absoluta. Au facut un meci stralucitor. Dar le-am spus si ca nu sunt fericit cu decizia de la penalti deoarece tot nu sunt sigur ca a fost penalti, dar nu mai are nicio importanta.…