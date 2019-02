Stiri pe aceeasi tema

- Baronul mexican al drogurilor, Joaquin ”El Chapo” Guzman, a spus luni judecatorului care se ocupa de caz ca nu va depune marturie pentru aparare în procesul împotriva sa, relateaza Associated Press.,,Onorata instanța, eu și avocații mei ne-am sfatuit în legatura…

- Joaquin „El Chapo“ Guzman, considerat cel mai mare traficat de droguri din lume, este judecat in prezent la Brooklyn, New York, fiindu-i aduse 17 capete de acuzare privind traficul de droguri din SUA si Mexic. Procesul a inceput in noiembrie 2018, iar procurorii au adus in sala de judecata numeroase…

- Un fost asociat al traficantului de droguri Joaquin „El Chapo“ Guzman a depus marturie marti si a spus ca Guzman i-a dat mita in valoare de 100 de milioane de dolari fostului presedinte mexican Enrique Pena Nieto, conform CNN.

- Un martor la procesul liderului cartelului drogurilor din Sinaloa, Joaquin "El Chapo" Guzman, a declarat marti ca a platit o mita de milioane de dolari unui subaltern al presedintelui ales a mexicului Andres Manuel Lopez Obrador in 2005, relateaza Reuters.