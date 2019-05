Stiri pe aceeasi tema

- Jurații iUmor au avut parte de o seara plina de emoții, dupa ce in ediția trecuta concurenții i-au trecut de la ”roast” la declarații de dragoste! Cea de-a opta editie a emisiunii, difuzata aseara, in...

- Invitați speciali fara mila au facut deliciul fanilor iUmor seara trecuta, dupa ce au urcat pe scena iUmor și au aratat ca nu au nicio reținere in a face glume pe seama celor trei jurați, Delia, Mihai Bendeac și Cheloo. Telespectatorii au urmarit in numar foarte mare editia eveniment de roast, emisiunea…

- Jurații iUmor nu au parte, sezonul acesta, de niciun moment de liniște, iar sambata, de la 20.00, intr-o noua ediție, la Antena 1, Mihai Bendeac este cel luat prin surprindere de o concurenta.

- Chivotul Sfant al Sinagogii din Siret a fost vandut cu 50.000 de dolari la o licitație organizata de o casa de profil din Israel, deși Federația Comunitaților Evreiești din Romania a avertizat ca obiectul de cult aparține patrimoniului iudaic și celui național roman și ca exista suspiciunea ca ar fi…

- Ester Peony - "On a Sunday" este melodia care a caștigat Finala Eurovision Romania 2019 și va merge in luna mai, in Israel, Tel Aviv. Caștigatoarea Selecției Naționale este o surpriza, in condițiile in care favorite pareau sa fie Laura Bretan și Bella Santiago. Asculta melodia care va reprezenta Romania…

- Delia, Mihai Bendeac și Cheloo au parte de un sezon iUmor plin de surprize in cel de-al șaselea sezon ”iUmor”, care va fi difuzat in fiecare sambata, incepand cu 23 februarie, de la ora 20.00, la Antena 1!

- In cadrul emisiunii "Sputnik Matinal", cunoscutul compozitor Ion Enache a declarat ca piesa "Robin Hood" interpretata de Artistul Iurie Sadovnic și Formația "Legenda" ar fi putut avea un succes grandios la concursul Eurovision 2019 organizat la Tel Aviv, Israel.