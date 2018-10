Stiri pe aceeasi tema

- Irina Rimes și suferințele ei din dragoste ar putea face subiectul unei telenovele. Are doar 26 de ani, insa viața ei sentimentala a obligat-o, de multe ori, sa verse lacrimi amare și sa stranga din dinți. Cantareața din Republica Moldova a devenit celebra și in Romania, in ultimii ani, dar foarte puțini…

- Show-ul Ultimul Trib, de pe postul Antena1, va debuta in prima saptamana din septembrie. (Super oferte la accesorii gaming) Este un concurs de aventura filmat in Madagascar, cu Octavian Strunila in rol de prezentator, care va avea premiera pe 6 și 7 septembrie, de la ora 20.00. Show-ul va „concura”…

- CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, va prezinta, in exclusivitate, adevaratul motiv al inlocuirii ”divei” de la ”Romanii au Talent”. (Super oferte la accesorii gaming) PROTV-ul a renunțat la Mihaela Radulescu in urma unui studiu de piața, care a subliniat faptul ca iubita lui Felix Baumgartner nu…

- Ada Hululei, tanara care a facut iureș la FCSB la inceputul lunii noiembrie a anului trecut a trecut la ”nivelul urmator”.(Super oferte la accesorii gaming) Focoasa bruneta s-a calificat cu succes in ”Liga Campionilor”. Recent, Ada a petrecut pe un iaht la St. Tropez cu o brigada de miliardari.CANCAN.RO,…

- Dupa ce a renunțat la pupitrul știrilor sportive, acolo unde a facut furori de-a lungul anilor, Crina Abrudan a devenit una dintre cele mai active prezențe de prin cluburile de fițe.(Super oferte la accesorii gaming) CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMANIA, va prezinta imagini senzaționale din cea mai recenta…

- Nicoleta Nuca face senzație in industria muzicala din Romania, dar și pe rețelele de socializare atunci cand posteza imagini hot, care primesc imediat mii de inimioare de la prietenii virtuali. S-a nascut la Chișinau, in Republica Moldova, și s-a remarcat in show-ul X Factor, la Antena 1. In scurt timp…

- Scandalul a izbucnit in urma cu mai bine de doi ani. Compozitorul Alexandru Vilmanyi l-a acuzat atunci pe Adi Minune ca ar fi „furat” piesa “De-ar fi sa vii” a Mihaelei Runceanu, pe care a interpretat-o in genul care l-a consacrat. (Super oferte la accesorii gaming) Acum, disputa a ajuns in instanța,…