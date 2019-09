Stiri pe aceeasi tema

- Preotul Maria Crainic de la Parohia Ortodoxa Tașnad, județul Satu Mare, a inregistrat un juramant inedit in cazul unui enoriaș care are probleme cu alcoolul, susține presasm.ro. Mai mult, juramantul neobișnuit al barbatului din Tașnad care are probleme cu alcoolul are numar de inregistrare, parafa bisericii…

- Un enorias al Bisericii ortodoxe din localitatea satmareana Tasnad a jurat in lacasul sfant ca se lasa de bautura, iar ca dovada a fagaduintei preotul i-a emis si adeverinta, inregistrata dupa toate regulile "lumesti", cu numar, parafa si semnatura.

- S-a gasit solutia salvatoare pentru consumatorii impatimiti de alcool. Un angajament pe proprie raspundere in fata Domnului, semnat chiar de preot. Daca vi se pare ca glumim, aflati ca totul este cat se poate de adevarat. S-a intamplat in Tasnad, judetul Satu Mare, acolo unde preotul paroh l-a pus pe…

- "Am fost intotdeauna un om loial unor valori pe care unii le considera perimate : credinta, patrie, familie. Nu ma voi schimba, la aceasta varsta! Nu as putea. De aceea am si anuntat, acum cateva luni, ca intentionez sa candidez ca independent la cea mai inalta functie in stat. Ca sa ma bat pentru…

- Manastirea Izbuc e cunoscuta, in primul rand, pentru izvorul unic in Europa. Se spune ca apa, care tasneste uneori dintre pietre, are puteri miraculoase. Apa aceasta, care țașnește din pamant, a facut ca locul numit La Calugari sa poarte numele Izbuc. Minunile care au fost facute in acest…

- CFR Cluj este la doar un meci distanța de play-off-ul Ligii Campionilor, și implicit grupele Ligii Europa. Dupa ce au remizat cu Celtic în manșa tur, în turul 3 preliminar, fotbaliștii lui Dan Petrescu sunt încrezatori ca pot face o figura frumoasa diseara, de la ora 21:45, pe Celtic…

- Anamaria Ferentz și Marcel Toader au fost casatoriți, insa din pacate, casnicia celor doi nu a rezistat, artista acuzandu-și soțul atunci, ca ar fi fost violent. Aflata in America, vedeta a avut prima reacție la aflarea veștii ca afaceristul s-a stins din viața, in urma unui infarct, zilele trecute.…

- "DEZINFORMARE TOTALA in titlu! CAT DE JOSNICI si de SLABI PROFESIONAL SUNT UNII "JURNALISTI" DE ON - LINE DE SCANDAL! CRED ca ASA POT IESI din ANONIMAT. DAR SEFII LOR CARE LE PERMIT?! SAU, CHIAR LE IMPUN? (Ei ASA SPUN) NESIMTIRE SI NOROI! Nemernicii scriu in titlu "Ramas bun Mihai Constantinescu.…