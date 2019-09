Juno semneaza coloana sonora a serialului Profu’ de la PRO TV JUNO semneaza si lanseaza piesa “Profu'”, coloana sonora a serialului cu acelasi nume de la PRO TV, difuzat in fiecare seara de marti, de la ora 21:30, in care artistul HaHaHa Production il si interpreteaza pe personajul Nuni. “Este o inspiratie pentru mine acest serial, asa cum sunt toate experientele intense pe care le traiesc in ultimul timp si pe care incerc sa le manifest prin muzica pe care o compun. Este o revelatie pentru mine felul in care ma simt cand joc, mai ales ca nu mai facusem niciodata asta pana acum, este o bucurie mare munca zilnica alaturi de echipa serialului si o mare recunostinta… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

Stiri pe aceeasi tema

- De regula, arta unește, iar despre asta se vorbește și in cazul lui Sebastian Seredinschi din Profu’ și o actrița din Vlad. Detalii nețiute despre ei doi. Sebastian Seredinschi din Profu’, relație de dragoste cu o actrița din serialul Vlad? Sebastian Seredisnchi este parte a gaștii lui Smiley, la HaHaHa…

- Liderul PSD Viorica Dancila și-a facut sambata intrarea la Congresul din Parlament in care va fi votata candidat la alegerile prezidențiale pe coloana sonora a filmului Rocky 3, melodia „Eye of the tiger” (Bill Conti). „Bravo, bravo”, i-au spus membrii PSD lui Dancila, in baia de mulțime din partid.…

- Viorica Dancila a facut o adevarata baie de multime la Congresul PSD. Aceasta a fost primita de membrii prezenti la eveniment cu aplauze, strangeri de mana, dar si cu coloana sonora a celebrului film Rocky, cu Sylvester Stallone in rolul principal. De altfel, aceasta poate fi perceputa ca…

- O piesa inedita a lui George Michael va fi lansata pe coloana sonora a filmului ”Last Christmas” arata Smart Radio, pastrand un loc special pentru muzica muzicianului britanic in playlistul zilei, scrie Mediafax.Pelicula “Last Christmas”, inspirata de muzica fostei trupe Wham! va include mai…

- Beyonce (37 de ani) a prezentat in premiera videoclipul piesei „Spirit“, inclusa pe coloana sonora a filmului live-action „The Lion King/Regele leu“, in care cantareata americana isi imprumuta vocea pentru personajul Nala. Vedeta a facut dezvaluiri emotionante despre pelicula ce va avea premiera in…

- Beyonce a lansat videoclipul piesei „SPIRIT”, inclusa pe coloana sonora a filmului „The Lion King”. Cantareata americana asigura vocea personajului Nala in cea mai noua pelicula produsa de Disney. „The Lion King” („Regele leu”) poarta semnatura regizorului Jon Favreau si este un spectaculos film de…

- Beyonce a a prezentat in premiera videoclipul melodiei ”Spirit”, inclusa pe coloana sonora a versiunii live-action ”The Lion King”, produsa de Disney, informeaza miercuri Press Association. Cantareata si actrita americana, care isi imprumuta vocea personajului Nala din noua pelicula Disney, a prezentat…

- Beyonce a a prezentat in premiera videoclipul melodiei ''Spirit'', inclusa pe coloana sonora a versiunii live-action ''The Lion King'', produsa de Disney, informeaza miercuri Press Association. Cantareata si actrita americana, care isi imprumuta vocea personajului Nala…