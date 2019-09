Stiri pe aceeasi tema

- Inundatii si vanturi violente: uraganul Dorian a facut cel putin cinci morti si peste 20 de raniti in Bahamas, potrivit unui bilant preliminar, si continua sa se dezlantuie asupra acestui arhipelag din Caraibe, in timp ce evacuarile sunt in curs in sud-estul Statelor Unite, incepand cu Florida. noteaza…

- Uraganul Dorian, care a lovit puternic duminica noapte insulele Bahamas, a mai scazut în intensitate luni, dar e așteptat sa ramâna în continuare un fenomen periculos în urmatoarele doua zile, a informat Centrul Național pentru Uragane din Statele Unite (National Hurricane Center…

- Uraganul Dorian a lovit duminica Bahamas cu ploi torentiale si vanturi cu viteze de circa 300 de kilometri pe ora, un nivel fara echivalent in istoria acestui arhipelag din Caraibe, relateaza AFP. Uraganul de categorie 5, considerat "catastrofal" de Centrul National pentru Uragane din Statele Unite…

- Președintele Donald Trump a declarat ca uraganul Dorian este unul dintre cele mai mari pe care le-a vazut vreodata. Centrul Național pentru Uragane din Statele Unite a anunțat ca uraganul care se indreapta spre Bahamas a ajuns la categoria 5. "Pare sa fie cel mai mare uragan pe care l-am vazut vreodata,…

- Uraganul Dorian, care a crescut la o intensitate de categoria 4 în weekend, este așteptat sa loveasca Bahams duminica, a anunțat Centrul Național pentru Uragane, înainte ca acesta sa loveasca coasta de est a Americii. Potrivit Centrului, Dorian și vânturile sale care bat cu o putere…

- Uraganul Dorian, inclus in categoria 4 pe scara Saffir-Simpson (ce contine cinci trepte), s-a apropiat amenintator duminica dimineata de Bahamas, insa ar putea sa ocoleasca statul american Florida, informeaza AFP. Potrivit celor mai recente previziuni publicate de Centrul National pentru…

- Uraganul se afla deasurpa Atlanticului, la circa 925 km la est de orasul West Palm Beach, din Florida si la 645 km la est de Bahamas, conform NHC. Dorian ar urma sa ajunga in Bahamas duminica."Cei care nu vor sa fie evacuati se pun intr-un mare pericol. Va implor, nu fiti fara minte si…

- Ciclonul Dorian a crescut in intensitate vineri seara si a devenit un uragan de categoria 4 din 5 pe scara Saffir-Simpson, fiind insotit de viteze ale vantului de aproape 215 kilometri la ora, a anuntat Centrul National pentru Uragane (NHC) din Statele Unite, citat sambata de AFP. Uraganul se afla deasupra…