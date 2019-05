Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis, cancelarul Germaniei, Angela Merkel, si ceilalti oficiali europeni au fost aplaudati de mii de oameni care au asteptat ore in sir in ploaie. Multi dintre oficialii europeni care au fost prezenti al Summitul UE au salutat multimea adunata in Piata Mare din centrul…

