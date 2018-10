Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul PSD Liviu Plesoianu solicita demararea imediata a procedurii parlamentare de demitere a directorului SRI, precum și revocarea urgenta a Procurorului General, in contextul dezvaluirilor despre existenta a doua protocoale SRI-PICCJ, semnate in 2016.CITEȘTE ȘI: Avertisment dur al medicilor:…

- Meteorologii de la ANM au emis o noua informare meterorologica de vreme rea, valabila în intervalul 17-19 august.Astfel, în perioada 17-19 august, în cursul dupa-amiezilor și serilor, vor fi intervale de timp cu instabilitate atmosferica accentuata ce se va manifesta…

- Cei responsabili ar trebui sa ajunga la un consens in privinta desemnarii ambasadorului Romaniei in Israel, pentru a nu fi afectate relatiile bilaterale, afirma fostul ministru pentru IMM-uri din Guvernul Tudose, Ilan Laufer."Se apropie cel mai important moment in ceea ce privește parteneriatul…

- Ministerul Afacerilor Interne (MAI) i-a avertizat pe spectatorii Untold cu privire la consumul ilegal de droguri intr-o maniera amuzanta, folosindu-se de Suier, deja celebrul caine politist nelipsit de la marile festivaluri de muzica.

- BUGET MIC, PERFORMANTE MICI… Ieri, intre orele 10:00 si 12:00, angajatii Clubului Sportiv “Viitorul” Vaslui au intrat in greva de avertisment si cer egalizarea salariilor. NEMULTUMIRI… Angajatii Clubului Sportiv “Viitorul” Vaslui, club departamental aflat in subordinea Ministerului Tineretului si Sportului,…

- Orice potențial investitor ar trebui sa fie precaut cand ia in calcul sa vina in Romania. Recomandarea apare in raportul Departamentului de Stat al Statelor Unite ale Americii, despre climatul investițional din țara...

- Guvernul Angela Merkel l-a avertizat, duminica, pe presedintele Statelor Unite, Donald Trump, sa nu negocieze in mod unilateral cu omologul sau din Rusia, Vladimir Putin, intrucat risca pierderea aliatilor din Europa, exprimand speranta ca liderul american va aborda tema neproliferarii nucleare.

- Simona Halep, 26 de ani, locul 1 WTA, joaca azi, impotriva taiwanezei Su-Wei Hsieh, 32 de ani, locul 48 WTA, in turul III de la Wimbledon 2018. Meciul va incepe la ora 15:00 și va fi liveTEXT și foto pe GSP.RO și in direct pe Eurosport. Adrian Marcu, fostul antrenor al Simonei Halep, a vorbit despre…