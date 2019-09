Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea canadiana de origine romana Bianca Andreescu, Nr.15 mondial, in varsta de 19 ani, s-a calificat sambata pentru prima oara in optimile de finala ale unui turneu de Mare Slem, eliminand-o la US Open pe daneza Caroline Wozniacki, cap de serie nr.19, cu 6-4, 6-4. In optimi, Andreescu o va intalni…

- Romania a obtinut sase medalii, trei de argint si trei de bronz, la Campionatele Balcanice de tenis de masa pentru seniori, desfasurate la Podgorica (Muntenegru). In intrecerile pe echipe, selectionata feminina (Alina Zaharia, Elena Zaharia, Tania Plaian) a fost invinsa in finala de Turcia…

- Jucatoarea de tenis Patricia Tig s-a calificat astazi in sferturile de finala ale turneului WTA de la Jurmala (Letonia), dotat cu premii totale de 250.000 dolari. Sportiva noasta a trecut in doua seturi simetrice de ucraineanca Anghelina Kalinina, 6-4, 6-4, informeaza Agerpres. Patricia Tig (24 ani,…

- Jucatoarea ceha de tenis Petra Kvitova, dubla campioana la Wimbledon, a atins sambata optimile de finala ale turneului britanic de Mare Slem, pentru prima oara dupa cinci ani, invingand-o in doua seturi, 6-3, 6-2, pe poloneza Magda Linette, la capatul unui meci care a durat 68 de minute. …

- Echipa feminina a Romaniei a fost invinsa de Germania cu 3-0, sambata, in finala turneului de tenis de masa din cadrul Jocurilor Europene de la Minsk, informeaza Agerpres.Bernadette Szocs, Elizabeta Samara si Daniela Dodean au obtinut medaliile de argint, in timp ce echipa Germaniei a reusit calificarea…

- Naționala de tineret a Romaniei infrunta reprezentativa Germaniei, joi de la ora 19:00, pentru un loc in finala ”Euro 2019”. Caștigatoarea dintre Romania și Germania va juca in finala impotriva caștigatoarei dintre Spania și Franța. Aproximativ 20.000 de suporteri romani sunt prezenți in tribunele…

- Ovidiu Ionescu si Bernadette Szocs au pierdut, marti, finala probei de dublu mixt din cadrul competitiei de tenis de masa de la Jocurile Europene. Cei doi romani au obtinut astfel argintul, a sasea medalie a Romaniei la Minsk potrivit news.ro.Ionescu si Szocs au fost invinsi de echipa germana…

- Jucatoarea australiana de tenis Ashleigh Barty a castigat turneul WTA pe iarba de la Birmingham (Marea Britanie), dotat cu premii totale de 1.006.263 dolari, si va deveni incepand de luni noul lider mondial, detronand-o pe japoneza Naomi Osaka, ce s-a oprit in optimi de finala la Birmingham.…