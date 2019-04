Stiri pe aceeasi tema

- Echipa de handbal juniori III a Clubului Sportiv Municipal Suceava este foarte aproape de o noua calificare la turneul final al Campionatului National, cu trei etape inaintea finalului Grupei Valoare I, faza semifinala a competitiei. In etapa cu numarul sapte, echipa pregatita de antrenorul Vasile ...

- PAS GRESIT… Esec pentru juniorii Under 17 de la LPS Vaslui in etapa a XIII-a a Campionatului National de fotbal – U17. Echipa pregatita de Ionut Chiochiu a cedat, pe teren propriu, 1-3 cu AFC Botosani. LPS Vaslui U17 a suferit prima infrangere din acest sezon al Campionatului National de fotbal, 1-3…

- ■ Futsal Ceahlaul U19 evolueaza joi seara in deplasare la Iasi, in ultimul meci al etapei a VIII-a a Campionatului National de Juniori ■ cu o victorie, pietrenii ar egala liderul seriei ■ seniorii au inregistrat a treia infringere consecutiva ■Futsal Ceahlaul U19 este programata joi, 28 martie, in deplasare…

- Cele doua echipe de juniori republicani ai Arieșului Turda (U-19 și U-17) au evoluat sambata, in partidele rezervate etapei cu numarul 10 din cadrul Campionatului Național. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Președintele PSD Vaslui, Dumitru Buzatu, a declarat, luni, ca este foarte grea gasirea „unei personalitați de talia lui Tudorel Toader”, fiind de parere ca plecarea unui ministru nu trebuie sa țina numai de starile unor membri ai PSD. „Supararile mai și trec”, spune Dumitru Buzatu.Dumitru…

- LA LIMITA… Infrangere pentru juniorii 2 de la LPS Vaslui, in derby-ul etapei a III-a a Grupei Valoare 1 din cadrul Campionatului National de handbal – juniori 2. Trupa pregatita de Liviu Gugles a fost invinsa, scor 28-29, de CSM Bacau, echipa care s-a distantat in fruntea clasamentului. LPS Vaslui a…

- Juniori INCRANCENAT… Echipa de juniori 2 a Liceului cu Program Sportiv Vaslui va da piept cu CSM Bacau, principala contracandidata la castigarea Grupei Valoare 1 din cadrul Campionatului National de handbal masculin – juniori 2. Partida se va disputa sambata, de la ora 14.00, in Sala Polivalenta din…

- Peste 200 de jandarmi din cadrul Gruparii Mobile Constanta in cooperare cu Inspectoratul de Jandarmi Judetean Calarasi, Politia Municipiului Calarasi, I.S.U. Calarasi si Directia Politiei Locale Calarasi, vor asigura masurile de ordine publica si siguranta spectatorilor ce vor fi prezenti duminica,…