Juniorii arădeni se joacă, handbal și baschet In intrecerea masculina: Victoria Nadlac vs. LPS Banatul Timișoara 14-40 (9-19). 49 de goluri s-au marcat im confruntarea HC Beldiman Arad – LPS Banatul Timișoara, scor 25-24 (8-10) din Campionatul Național de handbal masculin al juniorilor II. La finele turului seriei de vest, echipa aradeana ocupa locul 4, cu trei succese și tot atatea infrangeri.

In 10 noiembrie, in prima etapa din retur, la Arad sosește liderul neinvins Poli Timișoara. 77 de puncte au reușit baschetbaliștii echipei Under 13 ai BC Valbon Arad in cadrul turneului disputat la Tg. Mureș. Aradenii au… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Elevii lui Bogdan Bondor au dispus de LPS Tg. Mureș, scor 98-56, și Cetate Deva, 82-31, avand un total de 8 puncte (3 succese și 2 infrangeri), la egalitate cu ocupanta locului secund, „U” BT Cluj. Altfel, echipa U14 a clubului aradean va susține, in weekend, la Tg. Mureș, meciuri cu CSȘ Timișoara…

- In celelalte doua partide ale Seriei D: Reșița vs. Minaur II 32-22 și Timișoara vs. Tg. Mureș 30-39. Urmatorul joc al aradencelor, aflate pe locul secund, este programat duminica viitoare (ora 16.00 – sala UAV) cu Timișoara (loc 6 – ultimul). Adauga Comentarii Adauga un link…

- „Jocul cu Alba Iulia a fost unul exceptional, dar cu o floare nu se poate face primavara. Trebuie sa legam acest rezultat cu altele pozitive pentru a confirma ca formam o echipa. Speram ca jucatorii sa se descatușeze dupa ultima victorie, dar vom vedea ce se va intampla dupa aceste doua deplasari.…

- Alarma a fost data de un pescar care la un moment dat a zarit cadavrul plutind pe raul Mureș. Cadavrul a fost zarit plutind intre podul ce trece peste Mureș (Autostrada A1) din cartierul Alfa și Port Arthur, pe malul cu cartierul Aradul Nou. Reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgența…

- Tronsonul a fost terminat inca din noiembrie 2017, insa nu a putut fi deschis circulației din cauza ca podul peste Someș nu era finalizat. Astfel, tronsonul de 766 de metri, dintre care 320 m reprezinta podul, a fost finalizat și inaugurat vineri, 28 septembrie. „Tronsonul dintre Gilau…

- Soarta, insa, nu a fost de partea lor, in condițiile in care de azi dimineața centrul comercial unde iși desfașoara activitatea cele doua servicii zace in bezna. „Este vorba despre o avarie a celor de la Enel. Din cate am ințeles avaria este inainte de alimentarea cu energie electrica a centrului…

- Un echipaj SMURD a fost chemat de urgența sa intervina in Piața Mihai Viteazul, unde, din cate se pare, o femeie care vindea fructe și legume a fost ințepata in gat de o albina. Din informațiile pe care am reușit sa le obținem, femeia ar fi inghițit albina care a ințepat-o in gat. Surse din cadrul…

- Golurile echipei noastre au purtat semnaturile jucatorilor: D. Rusu min. 7, Trabalka min. 40, 45 si 82, si Sulea min. 56. Momentul psihologic al partidei s-a consumat in min. 43, la scorul de 0-2, cand gazdele au irosit un penalty, pentru ca doua minute mai tarziu, incisivul varf de atac Kevin…