Gianluigi Donnarumma (20 de ani), portarul lui AC Milan, și Mino Raiola, agentul sau, ar fi refuzat prelungirea contractului propusa de clubul italian, anunța MEDIAFAX.

Cardiff City a anunțat, miercuri, ca va contesta decizia luata de FIFA de a achita clubului Nantes 6 milioane de euro, pentru transferul lui Emiliano Sala, fotbalistul decedat in urma unui accident aviatic, anunța MEDIAFAX.

Real Madrid s-a incurcat din nou in Liga Campionilor. Dupa eșecul suferit in primul meci din faza grupelor, in fața celor de la PSG, scor 0-3, marți seara, 1 octombrie, echipa lui Zinedine Zidane a facut un nou pas greșit, anunța MEDIAFAX.

Echipa U19 a celor de la FC Viitorul a remizat, miercuri, pe teren propriu, scor 0-0, contra reprezentativei similare a slovenilor de la NK Domzale, in prima manșa a turului 1 din UEFA Youth League, anunța MEDIAFAX.

Atacantul Lionel Messi nu s-a antrenat, vineri, alaturi de colegii sai de la FC Barcelona si nu va face deplasarea la Getafe, informeazapresa spaniola, anunța news.ro. Lionel Messi, care abia revenise…

- Meciuri de foc in grupele Ligii Campionilor! Una dintre cele mai tari grupe este considerata grupa F. Conform tragerii la sorti de la Monte Carlo din aceasta fac parte FC Barcelona, Borussia Dortmund, Inter Milano și Slavia Praga.

- Echipele calificate in grupele Ligii Campionilor și-au aflat adversarele, iar reacția serii a fost oferita de catre oficialii Slaviei Praga. Reprezentanții gruparii din Cehia au inceput sa rada la aflarea adversarilor din grupele Ligii Campionilor. Cehii vor juca in Grupa F, alaturi de Barcelona,…