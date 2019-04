JUNIOR CENTENAR. Ordonanţa a trecut de Camera Deputaţilor, cum să economiseşti bani pentru copii Programul guvernamental growth a fost adoptat de catre parlament. Orice persoana sub varsta de 18 ani cu cetatenie romana isi poate deschide un cont individual de economii Junior Centenar. Contul are ca scop economisirea banilor sub forma unui depozit depus in contul deschis la trezoreria statului. Daca in contul respectiv a fost depusa o suma de peste 1.200 de ron statul va acorda o prima de 600 de lei. Banii depusi vor beneficia de dobanda. ''Incepand cu anul 2019, titularii de cont beneficiaza de o prima de stat in valoare de 600 lei anual pana la implinirea varstei de 18 ani, cu… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

