Junioarele III de la CSM Ploieşti şi-au continuat parcursul perfect în campionatul de handbal Petre Apostol Echipa de handbal a Clubului Sportiv Municipal Ploiesti din cadrul Campionatului Național la categoria Junioare III a bifat cea de-a șasea victorie din tot atatea partide disputate, in prima faza a competiției, in etapa a șasea din cadrul Seriei D. Elevele antrenorului Robert Comendant au evoluat, in Sala „Olimpia”, intalnind gruparea CS Sporting Ghimbav, intr-un duel al echipelor cu punctaj maxim din serie, ambele formații caștigand toate partidele disputate pana atunci. De menționat ca pe banca tehnica a echipei din Ghimbav se afla o fosta jucatoare de la CSM Ploiești, Mihaela… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

