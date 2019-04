Stiri pe aceeasi tema

- Echipa de volei-junioare a CSȘ Lugoj participa, in perioada 10-14 aprilie, la turneul final al Campionatului Național de volei pentru junioare. La turneul final, care are loc la Targu Mureș, vor lupta pentru medaliile ediției 2018-2019 șase formații: CSȘ Bacau, CSM București, CS Dinamo, CTF…

- Voleiul lugojean are viitor! Cea de-a doua echipa de volei feminin a CSM Lugoj, formata din junioarele de la Clubul Sportiv Școlar, a incheiat ediția 2018-2019 a Diviziei A – seria Vest pe un onorant loc trei. La turneul play-off, desfașurat la Tg. Mureș, care a stabilit cele doua formații…

- Pentru al doilea an la rand, echipa feminina de tenis de masa CS Farul Constanta s a calificat in finala mare a Campionatului National pe echipe Superliga. Formatia de pe litoral a trecut in semifinale de CSM Arad, pe care a invins o atat in tur scor 5 2 , cat si in retur 5 2 , ambele intalniri disputandu…

- Tinerele voleibaliste de la CSȘ Lugoj s-au calificat fara emoții la turneul final al Campionatului Național de volei – junioare. Formația lugojeana, pregatita de prof. Dorin Horvath, s-a impus clar, fara sa piarda vreun set, in cele trei jocuri disputate și a incheiat pe primul loc,…

- Intre sportivii aliniați la startul intrecerii s-a aflat și reșițeanul Sebastian Nițu, pugilist legitimat la secția de profil a clubului municipal. Aflat intr-o forma foarte buna, juniorul pregatit de antrenorii Gheorghe Radu și Adrian Marcuț a reușit sa cucereasca argintul categoriei 66…

- Pe 16 și 17 martie, la Bacau, are loc finala Campionatului Național de Atletism pentru Juniori III, Campina fiind reprezentata de doi sportivi de la CSS "Constantin Istrati", club coordonat de Mihaela Marin. Ambii sportivi au concurat in proba de aruncarea greutații, avand clasari onorante, langa podium.

- Cea de-a doua echipa de volei feminin a CSM Lugoj s-a calificat, fara emoții, in etapa a doua din play-off-ul Diviziei A2. Formația lugojeana, pregatita de prof. Dorin Horvath, a obținut calificarea dupa doua victorii cu CSM Sibiu: 3-0 in deplasare și 3-1, sambata, la Lugoj. Din seria…

- Competiția Liga Campionilor și-a deschis din nou porțile, iar AS Roma și FC Porto s-au luptat pana in ultimele secunde ale partidei tur din optimi. Formația giallorossa a caștigat meciul de acasa, scor 2-1, prin dubla reușita de Zaniolo. Pentru Porto a marcat Adrian Lopez, potrivit mediafax.Citește…