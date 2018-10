Stiri pe aceeasi tema

- Un incident șocant a avut loc la o gradinița din China, cand o femeie a atacat cu un cuțit cel puțin 14 copii, din orasul Chongqing, a anuntat vineri politia locala, care a declarat ca investigatiile continua. Politia din orasul Chongqing din districtul Banan a declarat ca cei 14 copii au fost taiati…

- Fata Andei Calugareanu a fost la un pas sa-și piarda ochiul drept din cauza unui incident care a avut loc in parc, intre ea și fiul ei de numai trei ani. O banala joaca putea sa o lase pe Ioana Tufaru fara un ochi. Fiica regretatei Anda Calugareanu a avut nevoie urgenta de ajutor, dupa […] The post…

- In contextul desfasurarii exercitiului national de simulare pentru interventia in cazul unui cutremur cu magnitudinea de 7,5 pe scara Richter, Departamentul pentru Situatii de Urgenta a transmis care sunt principalele masuri pentru pregatirea in cazul unui seism, dar si cum ar trebui sa reactionam in…

- Proiectele spitalelor regionale de urgența de la Cluj-Napoca și Iași ar urma sa ajunga pe masa Comisiei Europene pana la sfarșitul acesti an. Intr-o declarație acordata colegului nostru, Lucian Balanuța, comisarul european pentru politici regionale, Corina Crețu, a indicat faptul ca in cazul celor doua…

- Jack Searle, in varsta de 10 ani, din Cambridge, i-a șocat pe medici anul trecut, in luna ianuarie, cand a ajuns la camera de urgența cu un puls extrem de mare care ar fi putut sa-l omoare in orice clipa. Inima lui batea atat de tare incat putea sa fie vazuta cum iese din piept. Doctorii au crezut…

- Un canadian in varsta de 27 de ani a fost diagnosticat cu endocardita, o infecție a valvelor inimii sau a stratului sau intern (endocardul). Apare cel mai frecvent la pacienții care au deja o afecțiune valvulara preexistenta sau o valva artificiala, scrie realitatea.net.

- Un echipaj aero-medical SMURD din Galați a fost solicitat de urgența pentru a efectua o misiune aero-medicala de transportare a unei tinere in varsta de 17 de ani din raionul Cantemir la Chișinau.