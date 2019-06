June 1 in history: 1996 - Romania becomes a full member of the Central European Initiative

Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din Vaslui a fost grav ranit dupa ce caruța pe care o conducea a intrat intr-un cap de pol. Omul a fost aruncat pe asfalt in urma impactului și s-a lovit puternic la cap. Medicii au decis sa-l transfere la Spitalul de Neurochirurgie din Iași. Barbatul, de loc din comuna Epureni, se indrepta…

- Papa Francisc se va inchina la Iași in fața uneia dintre cele mai cunoscute icoane ale catolicismului din Romania, icoana Fecioarei Maria cu pruncul Isus de la Sanctuarul din Cacica, județul Suceava. Cunoscuta și sub numele de “Madona Neagra”, icoana a fost adusa la Cacica acum peste 210 ani de polonezii…

- Reprezentantii sindicatului USLIP Iasi spun ca vor depune plangere penala impotriva guvernantilor fiindca tergiverseaza plata unor drepturi salariale castigate prin procese inca din 2014. Conform hotararilor judecatoresti, profesorii trebuiau sa primeasca esalonat banii pe cinci ani, iar termenele nu…

- Banca Mondiala, in parteneriat cu Federatia Zonelor Metropolitane si Aglomerarilor Urbane din Romania si cu sprijinul autoritatilor publice subnationale, a identificat o serie de proiecte prioritare cu impact metropolitan pentru Bucuresti si cele 40 de resedinte de judet din Romania. Multumind participantilor…

- 1874 - Commission for public monuments established in Bucharest, to classify and preserve Romania's monuments1877 - General mobilization decree is published, drafting 100,000 people in army, militias, border and auxiliary troops; Romanian forces deployed on defensive positions along the Danube…

- Dreptul de proprietate mai este dezbatut doar partial pe cateva terenuri ce valoreaza, in total, peste 40 milioane euro. Dar, mai important, sumele incasate din taxele si impozitele pe proprietatile existente si viitoare, dar si cotele parte din profiturile ori salariile platite la numeroasele firme…

- Florin are 18 ani, este din Barlad și a avut ghinionul de a trece pe langa o gașca de baieți puși de harța. Era seara, se indrepta spre casa cand indivizii l-au luat pur și simplu la bataie cu batele. L-au lovit atat de puternic in zona capului și a feței, incat i-au spart maxilarul. Baiatul a fost…

- Raed Arafat, secretar de stat in Ministerul Afacerilor Interne și coordonatorul IGSU, susține ca preluarea paramedicilor SMURD de catre unitațile ISU ar fi un lucru pozitiv. Mai sunt cinci județe unde SMURD-ul funcționeaza sub diferite forme de asociere, salariile paramedicilor fiind suportate de…