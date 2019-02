Stiri pe aceeasi tema

- Nicola Sturgeon, premierul Scoției, a declarat ca Guvernul britanic condus de Theresa May este "din ce în ce mai nesabuit și neglijent" prin faptul ca nu exclude scenariul ieșirii Marii Britanii din Uniunea Europeana fara niciun acord, informeaza Mediafax citând postul ITV. Șefa…

- "Ingrijorarea pescarilor este dincolo de puterea de rezistența. A se vedea populațiile de cormorani. Am discutat cu comisarul. A vazut Romania. Pentru a fi expresiv, persuasiv, a fi convingator, i-am spus ca cormoranii in Romania fac baie in piscine. Atat de mulți... nu se mai feresc de oameni. De…

- Malta le va oferi britanicilor care traiesc in Malta un permis de sedere pe zece ani care asigura aceleasi drepturi pe care le au in prezent daca Marea Britanie paraseste Uniunea Europeana fara acord, a declarat miercuri premierul Joseph Muscat, relateaza Reuters. Malta vrea sa fie cea mai prietenoasa…

- Printre cei adunați in Camera Comunelor, marți și miercuri, pentru a vota acordul pentru Brexit și moțiunea de cenzura impotriva Theresei May, se afla și Tulip Siddiq, un parlamentar laburist care ar fi trebuit sa fie in spital și sa nasca in ziua in care a fost programat votul, scrie BBC News. In imaginile…

- Jean Claude-Juncker și-a exprimat parerea de rau și ingrijorarea cu privire la votul din Camera Comunelor care este favorabil ieșirii din UE fara niciun acord. „Am luat nota cu regret de rezultatul votului din aceasta seara din Camera Comunelor. Pentru UE, procesul de ratificare a Acordului…

- Uniunea Europeana pregateste posibilitatea amanarii pana in iulie a termenului iesirii Marii Britanii din Blocul comunitar, in contextul in care Acordul Brexit elaborat de Bruxelles cu Guvernul Theresa May risca sa fie respins de Parlamentul britanic, afirma surse citate de ziarul The Guardian.Marea…

- Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) a decis luni ca Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord este liber sa revoce in mod unilateral notificarea intentiei sale de retragere din UE, transmit agentiile de presa internationale. In urma unui referendum din Marea Britanie care a oferit…

- Acordul privind ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeana a fost aprobat de liderii celor 27 de țari europene, in cadrul summitului de duminica din Bruxelles, a anunțat Donald Tusk, președintele Consiliului European.