Juncker – Timmermans, analiză explozivă. Borza dă cărțile pe față „In relațiile cu marile puteri occidentale am adoptat o atitudine slugarnica, poziția ghiocelul, cum o definea Liviu Dragnea. Este un narav mai vechi la romani, il moștenim din perioada fanariota sau poate chiar mai din urma. De prea multe ori am facut poteca pe la inalta poarta pentru a-i pupa inelul sultanului și pentru a-i intra in grații, platind greu tribut in aur sau tradandu-ne frații și conducatorii pentru a ne așeza noi in jilțul domnesc. Acest narav al pupatului inelului, in timp, s-a transformat intr-o veritabila filosofie de viața. Plecandu-ne tot timpul capul pentru a nu fi taiat… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

