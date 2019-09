Presedintele in exercitiu al Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a declarat joi ca nu ii place ideea de a se face o legatura intre migratie si "modul de viata european", titulatura portofoliului unui comisar din viitorul executiv comunitar care se afla in centrul unei polemici, relateaza AFP.



"Nu-mi place ideea ca modul de viata european sa fie pus in opozitie cu migratia", a declarat Juncker la Euronews.



El va fi inlocuit la 1 noiembrie cu noul presedinte al Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.



Juncker si Von der Leyen apartin aceleiasi familii politice…