Juncker spune că Brexit-ul nu-i provoacă insomnii: Nu am visat-o niciodată pe Theresa May Președintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, a declarat ca &"Brexit-ul ne afecteaza mult pe noi toți,&" dar nu îi provoaca insomnii, comentând ca nimeni nu ar fi putut obține mai mult ca premierul Theresa May care și-a anunțat vineri demisia ca urmare a eșecului de a-i convinge pe parlamentarii britanici sa aprobe acordul negociat la Bruxelles.



&"De luni de zile am avut de-a face cu negocieri ore în șir, zi de zi, pentru a ajunge la un Brexit ordonat. Dar nu și noaptea. Daca ai probleme cu somnul, ar trebui sa stai departe de politica&", a comentat Juncker, într-un… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol si foto: hotnews.ro

