Stiri pe aceeasi tema

- Partidul National Scotian (SNP) propusese prelungirea cu trei luni a negocierilor dintre Londra si Bruxelles pe tema iesirii Marii Britanii din Uniunea Europeana (Brexit). Proiectul a fost respins de Camera Comunelor. Potrivit rezultatelor, 315 deputati s-au pronuntat impotriva initiativei, iar 93…

- "Daca premierul Theresa May va accepta propunerile laburiste si vom merge in Parlament, cred ca vom asigura o majoritate parlamentara. Dar am ajuns in stadiul in care spunem foarte clar ca oamenii s-au saturat de perspectiva producerii unui Brexit fara acord si ca aceasta ar fi catastrofala pentru…

- Jean-Claude Juncker, presedintele Comisiei Europene, o va gazdui pe May la doar 24 de ore de intalnirea sa cu premierul irlandez Leo Varadkar. May este asteptata sa ceara redeschiderea acordului privind Brexitul, dupa ce parlamentul britanic a cerut oficial acest lucru saptamana trecuta, pentru…

- Presedintele Consiliului European, Donald Tusk, a facut apel la o "solutie pozitiva". "Daca un acord este imposibil, si daca nimeni nu vrea sa nu existe niciun acord, atunci cine va avea in cele din urma curajul sa spuna care este singura solutie pozitiva?", a scris Tusk intr-o postare pe Twitter.…

- May, intr-un discurs tinut la o fabrica din orasul Stoke-on-Trent, unde majoritatea locuitorilor au votat pro-Brexit, a afirmat ca parlamentarii trebuie sa ia in considerare consecintele actiunilor lor in ceea ce priveste increderea poporului britanic. „Daca am fi fost in situatia in care…

- Uniunea Europeana pregateste posibilitatea amanarii pana in iulie a termenului iesirii Marii Britanii din Blocul comunitar, in contextul in care Acordul Brexit elaborat de Bruxelles cu Guvernul Theresa May risca sa fie respins de Parlamentul britanic, afirma surse citate de ziarul The Guardian citat…

- Uniunea Europeana pregateste posibilitatea amanarii pana in iulie a termenului iesirii Marii Britanii din Blocul comunitar, in contextul in care Acordul Brexit elaborat de Bruxelles cu Guvernul Theresa May risca sa fie respins de Parlamentul britanic, afirma surse citate de ziarul The Guardian.Marea…

- Premierul Theresa May a primit miercuri seara votul de incredere al Partidului Conservator pentru a-si pastra functia si a continua negocierile pe acordul privind Brexitul. Inaintea votului pe tema motiunii de incredere, Theresa May a semnalat, potrivit presei britanice, ca se va retrage din…