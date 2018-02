Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a afirmat vineri ca "ar fi fost bine" pentru Londra daca el ar fi detinut functia de premier al Marii Britanii, pe fondul discutiilor privind Brexit, informeaza site-ul postului France 24.

- Summitul informal european, gazduit vineri de Bruxelles, va reprezenta inceputul unei lungi dezbateri. Liderii Celor 27 vor trebui nu doar sa analizeze cum va fi acoperita o diferenta estimata la 14 miliarde de euro pentru perioada imediata post-Brexit, dar si sa cada de acord asupra prioritatilor…

- Liderii statelor membre ale Uniunii Europene se reunesc in cadru informal vineri, la Bruxelles, pentru a dezbate pentru prima data, in format de 27, bugetul comunitar dupa 2020 si iesirea Marii Britanii din UE, dar si pentru a discuta despre modalitatea de desemnare a succesorului lui Jean-Claude…

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a avertizat joi ca Uniunea Europeana ar trebui sa se pregateasca pentru "cel mai rau scenariu" in Italia, dupa alegerile parlamentare din 4 martie, potrivit politico.eu.

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a avertizat joi in legatura cu posibilitatea unei 'reactii puternice' a pietelor dupa alegerile legislative din Italia, seful executivului Uniunii Europene facand apel la 'pregatiri pentru cel mai rau scenariu', relateaza AFP. 'Inceputul lui martie…

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a primit-o la Bruxelles pe Viorica Dancila, miercuri, iar la finalul discutiilor a participat la o conferinta de presa comuna. "Doamna prim-ministru a fost noua ani membru al PE, e al cincilea prim-ministru roman pe care il intampin aici…

- Juncker, despre condamnarea lui Valcov. Premierul Viorica Dancila s-a intalnit cu președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, la Bruxelles. La final, cei doi au susținut o conferința de presa , in cadrul careia președintele Comisiei Europene a fost intrebat și despre consilierul premierului…

- Trimisul special al AGERPRES, Daniel Florea, transmite: Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, i-a transmis miercuri prim-ministrului Viorica Dancila, in contextul intrevederii avute la Bruxelles, ca are "multa incredere in sistemul judiciar din Romania" si ca nu este "neaparat foarte…

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a ironizat miercuri, la Bruxelles, intr-o conferinta comuna de presa cu Viorica Dancila, ca este vorba de al cincilea premier din Romania cu care se intalneste de la inceputul mandatului sau si si-a exprimat speranta ...

- Locul Romaniei este clar in spatiul Schengen, a declarat miercuri, la Bruxelles, presedintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, intr o conferinta de presa comuna cu prim ministrul Viorica Dancila, conform Agerpres.ro. Juncker a subliniat ca, anul viitor, prin faptul ca va prelua presedintia Consiliului…

- Președintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, a glumit pe seama deselor schimbari de Guvern din Romania. S-a intamplat dupa o intalnire avuta la Bruxelles cu șefa noului Executiv de la București, Viorica Dancila.

- Presedintele Comisiei Europene, Jean Claude Junker, a declarat, miercuri, ca a discutat cu premierul Viorica Dancila despre perspectiva presedintiei romane a Comisiei si despre importanta acestui mandat si si-a exprimat speranta ridicarii Mecanismului de Cooperare si Verificare pentru Romania si…

- Premierul Romaniei, Viorica Dancila, se afla intr-o vizita oficiala la Bruxelles. Viorica Dancila are programate mai multe intalniri importante si se va vedea inclusiv cu Donald Tusk, presedintele Consiliului European. Este prima sa vizita externa in calitate de șef al Guvernului de…

- Prim-ministrul Romaniei, Viorica Dancila, va efectua, in perioada 19-21 februarie 2018, o vizita oficiala la Bruxelles, prilej cu care va avea intrevederi cu Președintele Consiliului European, Donald Tusk, Președintele Parlamentului European, Antonio Tajani, și Președintele Comisiei Europene, Jean-Claude…

- Italienii au sentimentul ca au fost abandonati de partenerii lor din UE, iar votul lor la alegerile generale din 4 martie risca sa traduca nemultumirea lor, avertizeaza Institutul Jacques Delors intr-un studiu facut public vineri la Bruxelles, informeaza AFP. "Alegerile din 4 martie vor decide modul…

- Merg separat. Doamna Prim Ministru va fi acolo pe 20 si 21 februarie, in program figurand intalniri cu Donald Tusk, Presedintele Consiliului, Antonio Tajani, Presedintele Parlamentului European si Jean Claude Juncker, Presedintele Comisiei Europene.

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a prezentat miercuri propunerile sale in perspectiva organizarii alegerilor europarlamentare din 2019, sustinand sistemul 'capilor de lista' pentru desemnarea sefului executivului comunitar, transmit AFP si Reuters. ''Procedura…

- Inaintea reuniunii informale a liderilor din 23 februarie, Comisia Europeana a prezentat miercuri diversele optiuni posibile – precum si consecintele financiare ale fiecareia – pentru un buget al UE pe termen lung nou si modern, care sa asigure indeplinirea obiectivelor prioritare ale Uniunii dupa anul…

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a afirmat miercuri ca nu este favorabil ideii crearii unui ''superstat european'', el raspunzand astfel acelor sustinatori ai Brexit-ului care l-au criticat pentru opiniile sale federaliste, transmite Reuters. ''Unii…

- O strategie de aderare pentru sase tari balcanice a fost prezentata marti de Comisia Europeana, intr-o tentativa de a recapata controlul unei zone care risca sa intre sub influenta Rusiei si a Chinei, scrie Reuters și citat de News.ro . Cele sase tari vizate sunt Albania, Bosnia, Kosovo, Macedonia,…

- Senatorul PSD Serban Nicolae s-a lansat, marti, intr-un atac la adresa presedintelui Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker. El a precizat ca afirmațiile oficialului european, la adresa Romaniei, cu privire la modificarile aduse legilor justiției, echivaleaza cu o „amenintare ridicola si usor etilica”,…

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a declarat miercuri, in conferinta de presa comuna cu presedintele Klaus Iohannis, ca daca legile Justitiei vor ramane asa cum au iesit din Parlament, fara a tine de cont de deciziile CCR, „discutiile despre MCV si despre Schengen se vor pune in alti…

- "Sunt o serie de cuvinte (in declaratia presedintelui Comisiei Europene) extrem de calde rostite de Juncker, care este un prieten al Romaniei. Tin enorm de mult la prietenia lui Juncker si la atasamentul si disponibilitatea pe care le-a aratat totdeauna fata de tara noastra. Va trebui sa vad textul…

- 'In cazul Spaniei, Comisia Europeana nu are nicio critica privind statul de drept, sistemul ei democratic si respectarea drepturilor omului', a indicat Timmermans, potrivit agentiei EFE, in interventia sa la sesiunea plenara a Comitetului Regiunilor (CdR). Aceasta reactie a venit ca raspuns…

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a declarat, la conferinta de presa comuna cu presedintele Klaus Iohannis, ca, in cazul Articolului 7 al Tratatului UE, problema legilor justitiei din Romania isi va gasi o solutie in tara, nu la Bruxelles. Intrebat care este situatia…

- Președintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, a declarat, miercuri, la Bruxelles, in cadrul conferinței comune cu președintele Klaus Iohannis, ca in acest moment sistemul judiciar din Romania funcționeaza, dar ca CE nu va accepta pași inapoi in ceea ce privește statul de drept. ”Daca legile justiției…

- Președintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, le-a raspuns direct lui Liviu Dragnea și Calin Popescu Tariceanu, cei care spuneau ca oficialii de la Bruxelles sunt dezinformați. Juncker a explicat ca a luat nota de faptul ca ”am fost dezinformat”, insa a precizat ca este foarte bine informat…

- Reactia Corinei Cretu se incadreaza astfel in linia declaratiilor facute de un alt comisar, cel pentru Justitie, care arata recent ca este "foarte logic" sa "existe o garantie privind un sistem judiciar independent si respectarea statului de drept". “Ceea ce se discuta la ora actuala, si nu este legat…

- Programul vizitei Președintelui Romaniei, domnul Klaus Iohannis, la Bruxelles - miercuri, 31 ianuarie a.c.:13:00 Intalnire cu Președintele Comisiei Europene, domnul Jean-Claude Juncker(ora Romaniei)Sediul Comisiei Europene14:00 Intalnire de lucru cu membrii Colegiului Comisiei Europene(ora Romaniei)15:30…

- Presedintele Klaus Iohannis se va afla la Bruxelles in 31 ianuarie, urmand sa aiba intalniri cu presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, si cu presedintele Consiliului European, Donald Tusk, iar pe agenda discutiilor se afla inclusiv modificarile la legile justitiei

- Ministerul britanic de Interne a avertizat ca va impune o taxa de 72 de lire sterline (82 de euro) imigrantilor din state europene care vor cere "reglementarea statutului rezidentei" in Marea Britanie dupa iesirea acestei tari din UE, programata in martie 2019. Pentru a obtine rezidenta pe termen…

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a afirmat miercuri la Strasbourg ca ar dori ca Marea Britanie sa revina in Uniunea Europeana dupa Brexit, chiar daca aceasta propunere 'agaseaza' Londra. ''Chiar daca britanicii pleaca potrivit Articolului 50 (din Tratatul de la Lisabona), exista…

- Anul 2017 este pentru municipiul Sibiu marcat de anuntul venit de la Bruxelles privind gazduirea in martie 2019 a unui important Summit UE, la o zi dupa Brexit, in care se va discuta despre viitorului blocului comunitar. Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a propus in…

- Pentru prima oara in istoria Uniunii Europene, o țara membra va fi ținta declanșarii articolului 7 din Tratat, așa-numita ,,opțiune nucleara”. Comisia Europeana incepe astfel procedura de sancționare a Poloniei din cauza schimbarilor facute in justiție de catre partidul de guvernamant. Activarea articolului…

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a respins marti "orice prejudecati" in legatura cu noul guvern austriac al cancelarului conservator Sebastian Kurz care va guverna impreuna cu extrema dreapta din FPOe, relateaza AFP. "Nu este deloc obiectivul meu sa fac nici cel mai…

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, abordeaza intr-un editorial pentru cotidianul „Adevarul“ o tema deosebit de importanta pentru viitorul blocului comunitar - guvernanta economica a UE.

- Presedintele Consiliului European, Donald Tusk, a trimis marti o scrisoare liderilor statelor membre ale UE in care solicita sa se renunte la ideea stabilirii unor noi cote obligatorii de refugiati, care in opinia sa sunt 'ineficiente' si 'provoaca diviziuni' intre tarile blocului comunitar, initiativa…

- Comisia Europeana recomanda trecerea imediata la faza a doua a negocierilor cu privire la ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, transmit agențiile internaționale de presa, citând un comunicat oficial de la Bruxelles. O informație importanta pentru românii din Marea Britanie:…

- Vorbind in fața celor circa 45.000 de manifestanți adunați aproape de sediul principal al Comisiei Europene, Puigdemont s-a adresat direct președintelui acestei instituții, Jean-Claude Juncker, pentru ca 'Europa sa-și dea seama ca inca poate juca un rol' in criza catalana. 'Cei care protesteaza…