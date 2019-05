Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana trebuie sa stimuleze pietele de capital locale si regionale in Europa si nu doar pe marii jucatori din acest domeniu, a declarat vineri vicepresedintele Comisiei Europene, Valdis Dombrovskis, prezent la Bucuresti in prima zi a reuniunii informale a ministrilor europeni de Finante.…

- Vineri, dupa ce regimul politic de la Bucuresti a pus in scena un intreg aparat de stat care sa o opreasca pe Laura Codruta Kovesi sa ocupe functia de procuror-sef european, UE, prin institutiile sale de forta, a declarat razboi deschis Guvernului de la Bucuresti, transmitandu-i ca nu il considera legitim.…

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a declarat recent ca daca Romania nu intra in Uniunea Europeana, Vladimir Putin proceda cu tara noastra asa cum a facut-o cu Ucraina. Stim toti ca Peninsula Crimeea a Ucrainei a fost anexata de Rusia in 2014.Ce stim mai putin este ca ministrul…

- Secole la rand, Rusia a recurs la forța și va continua sa speculeze orice slabiciune din cadrul alianței nord-atlantice, a avertizat fostul comandant al forțelor americane in Europa, in cadrul unei conferințe de securitate desfașurata la Praga. In consecința, susține Ben Hodges, NATO trebuie sa-și consolideze…

- Uniunea Europeana a acuzat guvernul Ungariei ca deformeaza adevarul privind imigratia in blocul european, scrie Reuters, informeaza News.ro.Citește și: Ucraina somata de G7 și Banca Mondiala sa reintroduca raspunderea penala pentru dobandirea ilicita a averii „Comisia a fost clara privind…

- Posterele anti-Juncker expuse de guvernul ungar, care au provocat indignare in randul liderilor conservatori din Europa, vor fi inlocuite cu unele indreptate impotriva unui alt reprezentant important al Comisiei Europene - prim-vicepresedintele Frans Timmermans, noteaza Deutsche Welle preluata de…

- Frans Timmermans, prim vicepreședintele Comisiei Europene, a declarat, dupa o întrevedere cu Liviu Dragnea, liderul PSD, ca acesta "nu vrea sa paraseasca familia (PES,n.red.), vrea ca posibilele neînțelegeri sa fie rezolvate",oficialul UE adaugând "nu știe daca Dragnea…

- ”Ar fi timpul” ca Regatul Unit sa ia o decizie cu privire la Brexit - fie o ruptura amiabila, fie o plecare brutala, a indemnat vineri ministrul francez al Afacerilor Europene Nathalie Loiseau, relateaza Reuters, potrivit news.ro.Citește și: Inca un roman extradat la cererea americanilor.…