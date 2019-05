Stiri pe aceeasi tema

- 'Angela Merkel a facut lucrul potrivit in toamna anului 2015, iar istoria va confirma acest lucru', a declarat Jean-Claude Juncker intr-un interviu aparut in editia de vineri a tabloidului Bild. 'Daca ar fi inchis frontiera germana, Austria si Ungaria s-ar fi prabusit sub povara refugiatilor.…

- Presedintele Comisiei Europene Jean-Claude Juncker a laudat-o pe cancelarul german Angela Merkel pentru politica sa de primire a refugiatilor, transmite dpa. "Angela Merkel a facut lucrul potrivit in toamna anului 2015, iar istoria va confirma acest lucru", a declarat Jean-Claude Juncker intr-un interviu…

- ''Este sfarsitul unui proiect politic. Este o tentativa de a gasi un nou demers intr-un sistem politic in impas cu o coalitie istovita de atatia ani intre conservatori si social-democrati (SPOe)'', afirma ziarul german. ''A fost o incercare de a-i domestici pe populistii de dreapta, care amenintau…

- Dupa ce a fost mai mult sau mai puțin disprețuit public de administrația Obama, primul-ministru ungar, Viktor Orbán, l-a vizitat pe actualul președinte american, Donald Trump, la Casa Alba - un eveniment pe care unii observatori îl explica drept o tentativa de 'amestec' în…

- Pentru Viktor Orbán, Matteo Salvini si Steve Bannon, alegerile europene din 26 mai vor servi drept referendum referitor la imigratie. Ei cred ca acea criza migratorie din 2015 a bulversat politica europeana – plasând marile partide în defensiva si dezvaluind temeri securitare…

- Banca Nationala a Ungariei (NBH) a anuntat in martie 2018 ca a finalizat repatrierea, de la Londra la Budapesta, a rezervei de aur a Ungariei, dupa cum a informat, la acea data, agentia MTI, preluata de Mediafax. A fost repatriata o cantitate de aproximativ 100.000 de uncii (aproape trei tone) de metal…

- "12 partide membre ale PPE din 9 tari au cerut excluderea sau suspendarea Fidesz. Aceasta problema va fi discutata in cadrul reuniunii politice din 20 martie. Decizia apartine tuturor membrilor PPE si nu pot anticipa rezultatul discutiei", a explicat Joseph Daul. PPE este cel mai important…

- Chiar si atunci când încep cu politici economice rezo­nabile, nationalistii tind sa se duca cu ideea de suveranitate prea departe. Modul în care guvernul maghiar condus de Viktor Orban se ocupa de datoria publica a tarii este un exemplu în acest sens, scrie Leonid Bershidsky,…