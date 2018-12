​Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a declarat ca intentia celor 27 membri ai UE in relatia cu Marea Britanie nu este de a mentine aceasta tara in interiorul Uniunii Europene ''cu orice pret'', ceea ce se doreste de fapt fiind claritate in privinta viitoarelor relatii, informeaza EFE si dpa.