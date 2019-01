Juncker, mesaj presărat cu avertismente subtile la adresa liderilor de la București „Sper ca presedintia romana poate avea o contributie semnificativa pentru a le demonstra celor care considera ca Europa are doua blocuri, unul dezvoltat, altul mai putin dezvoltat, ca se inseala si ca Europa este un continent cu doi plamani, la fel de importanti. Sper sa impuneti si in tara o atmosfera de consens, nu trebuie sa exportam conflicte, sa ne antrenam intr-o lupta politica fara sens si fara scop si de aceea trebuie sa stabiliti la nivel intern premiezele pentru a avea o presedintie de succes," a declarat Jean Claude Juncker. Juncker a reamintit prioritatile si dificultatile mandatului… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintii Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, Consiliului European, Donald Tusk, Parlamentului European, Antonio Tajani, se afla la Bucuresti, pentru a marca inceperea oficiala a Presedintiei romane a Consiliului UE. Va avea loc o ceremonie organizata la Ateneul Roman. Incepand cu ora 20.00,…

- Romania preia de azi șefia Consiliului UE. Care sunt cele patru prioritați. De astazi, ne aflam oficial la carma Uniunii, ceremonia de deshidere a președinției Romaniei urmand a avea loc pe 10 ianuarie. Pe tot parcursul mandatului, Romaniei ii revine sarcina de a planifica si conduce reuniunile si de…

- ''Permiteti-mi sa sugerez cu modestie ca cel putin sa dam Romaniei o sansa sa-si inceapa presedintia inainte de a-i evalua capacitatea. In ceea ce priveste echipa Romaniei din Bruxelles, sunt sigur ca o va face face minunat!'', a scris Lars Danielsson pe contul sau de Twitter. Luarea de pozitie…

- Ambasadorul britanic la Bucuresti, Andrew Noble, a transmis sambata un mesaj video, in limba romana, in care le ureaza "La multi ani!" romanilor cu ocazia Zilei Nationale, in care afirma ca Marea Britanie paraseste Uniunea Europeana, dar ramane in Europa alaturi de partenerul sau strategic Romania.

- Ambasadorul britanic la Bucuresti, Andrew Noble, a transmis sambata un mesaj video, in limba romana, in care le ureaza "La multi ani!" romanilor cu ocazia Zilei Nationale, in care afirma ca Marea Britanie paraseste Uniunea Europeana, dar ramane in Europa alaturi de partenerul sau strategic Romania.

- Presedintele Parlamentului European, Antonio Tajani, a declarat miercuri ca se doreste ca presedintia romana la Consiliul UE de anul viitor sa fie un succes nu doar pentru Romania, ci pentru intreaga Uniune Europeana. Oficialul PE, impreuna cu o delegatie de la Bruxelles, a participat, la Palatul Victoria,…

- Jean Claude Juncker, președintele Comisiei Europene, a declarat marți, in Parlamentul European, ca are un mesaj pentru Guvernul și Parlamentul de la București, și anume, ca e nevoie de consens pe statul de drept și lupta anticorupție, pentru a nu fi efecte negative pe aderarea la ...

- Președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a adresat un mesaj ferm Romaniei in cadrul Parlamentului European in care Romania și-a prezentat viziunea asupra viitorului Romaniei. "Inainte ca Romania...