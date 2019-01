Stiri pe aceeasi tema

- ''Riscurile unei iesiri dezordonate a Marii Britanii din Uniunea Europeana sunt evidente: va fi o catastrofa absoluta'', a declarat Juncker la Bruxelles. El a adaugat ca, din acest motiv, executivul UE si statele membre lucreaza din greu pentru a evita un asemenea scenariu. ''Dar pentru un tango…

- Premierul britanic Theresa May urmeaza sa-i avertizeze luni pe parlamentari privind "pagubele ireparabile" pe care le-ar putea provoca, in opinia ei, un al doilea referendum privind Brexitul, relateaza Reuters. "Distrugem încrederea poporului britanic organizând un nou referendum"…

- Fortat de parlament, guvernul britanic a publicat miercuri avizul juridic complet intocmit asupra acordului privind Brexitul incheiat cu UE. Conform acestui aviz, exista avertimentul ca Regatul Unit risca sa ramana captiv in negocieri fara sfarsit cu blocul comunitar daca aplica asa-numitul mecanism…

- Premierul britanic Theresa May are nevoie sa obtina pe 11 decembrie in parlamentul de la Londra un vot favorabil pentru acordul privind Brexitul pe care l-a convenit cu Uniunea Europeana, dar critici fata de acest acord vin din toate partile, iar sansele ca legislativul britanic sa valideze acest…

- Premierul britanic Theresa May i-a avertizat joi pe deputatii britanici ca au de ales intre proiectul de acord de "divort" incheiat cu Uniunea Europeana, retragerea din UE fara niciun acord si "niciun fel de Brexit", relateaza Reuters, dpa si AFP, informeaza Agerpres.Citește și: Mesaj de ultima…

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a afirmat miercuri ca a recomandat Uniunii Europene sa organizeze un summit cu Marea Britanie dupa ce guvernul de la Londra a aprobat proiectul de acord privind Brexitul, transmite Reuters preluata de Agerpres. "Am trimis o scrisoare recomandand…

- Secretarul de stat britanic pentru transporturi Jo Johnson - fratele mai mic al fostului ministru de externe Boris Johnson - a demisionat vineri din guvernul condus de premierul Theresa May si a cerut organizarea unui nou referendum pentru a evita 'vasalitatea sau haosul', relateaza Reuters, dpa…