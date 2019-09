Stiri pe aceeasi tema

- Conturul unui nou acord al iesirii Regatului Unit din Uniunea Europeana (UE) sunt de-acum ”clare”, iar negocierile intre Londra si Bruxelles se afla intr-un stadiu crucial, a anuntat luni ministrul britanic de Externe Dominic Raab, in pofida obiectiilor europenilor, relateaza Reuters potrivit news.ro.”Am…

- 'Cand am obtinut aceasta functie, toata lumea spunea ca nu este posibila absolut nicio modificare a acordului de retragere (...) Ei (liderii europeni) au revenit asupra acestuia si, dupa cum stiti, o foarte, foarte buna conversatie are loc in legatura cu modul de a trata problemele frontierei nord-irlandeze.…

- „Suntem gata sa negociem cu buna-credința o alternativa la mecanismul backstop pentru a ne asigura ca problemele de la frontiera irlandeza sunt tratate acolo unde ar fi trebuit sa fie intotdeauna: in negocierile privind viitorul acord dintre Marea Britanie și UE”, a adaugat purtatorul de cuvant.…

- Primul ministru britanic, Boris Johnson, i-a transmis președintelui în functie al Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, ca nu exista nicio perspectiva a unui Brexit cu acord, cu excepția cazului în care mecanismul "backstop" va fi eliminat, a anuntat marti cabinetul acestuia,…

- Brexitul fara acord va dauna Marii Britanii mai mult decat restului Europei, indiferent cat pretinde guvernul premierului Boris Johnson ca nu va fi asa, a afirmat presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, in remarci publicate sambata, transmite Reuters.Marea Britanie preseaza Uniunea…

- Ministrul britanic pentru Brexit, Stephen Barclay, a vorbit marți cu negociatorul Uniunii Europene pentru Brexit, Michel Barnier, și i-a transmis ca dorește o înțelegere, dar va parasi Blocul Comunitar pe 31 octombrie cu sau fara acord, potrivit Mediafax citând Reuters. "A vorbit…

- Președintele francez Emmanuel Macron va discuta despre Brexit cu noul prim-ministru al Marii Britanii, Boris Johnson, pe care l-a invitat într-o vizita la Elysee în urmatoarele saptamâni, a anunțat vineri un oficial francez citat de Reuters. Cei doi lideri - care au vorbit joi…

- Boris Johnson "a declarat ca daca este sa se incheie un acord, trebuie eliminata 'plasa de siguranta' (pentru frontiera irlandeza - n.r.). Este evident inacceptabil si nu tine de mandatul Consiliului European", a afirmat Michel Barnier intr-o scrisoare adresata reprezentantilor celorlalte 27 de state…