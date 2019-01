Stiri pe aceeasi tema

- „Drumul spre aderarea Romaniei la Uniunea Europeana in 2007 a fost dificil, insa performantele tarii noastre au adus-o in centrul UE, unde ii este locul”, a spus presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, la ceremonia oficiala de lansare a Presedintiei romane la UE.

- Cotidianul francez Le Monde a publicat un editorial pe aceasta tema, în care îsi manifesta îngrijorarea fata de "derivele antieuropene de la Bucuresti" si fata de "atmosfera generala de neîncredere si atacurile asupra legii". "Guvernul de la…

- Mircea Geoana a rabufnit in emisiunea ''Punctul de intalnire'' dupa ce Radu Tudor a afirmat ca deși ni se spune de la Bruxelles de ani de zile ca Romania este pregatita pentru aderarea la Schengen, nu s-a intamplat nimic in schimb, ceea ce ar putea sa creeze o vulnerabilitate pentru țara noastra…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat ca miercurea viitoare va prezenta in Parlament forma finala a programului Presedintiei rotative a Consiliului UE, pe care Romania o va prelua de la 1 ianuarie 2019, potrivit Agerpres. Dancila i-a felicitat la inceputul sedintei de guvern pe toti ministrii si pe cei…

- Dancila i-a felicitat la inceputul sedintei de guvern pe toti ministrii si pe cei implicati in pregatirea primului mandat al Romaniei la Presedintia Consiliului UE."Si dupa intalnirea cu conferinta presedintilor de la Bucuresti, saptamana aceasta, am avut intalnire cu Colegiul Comisarilor,…

- „Centenarul Unirii Romaniei este un eveniment important pentru toata Europa”, declara, in luna octombrie, presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker. Seful Executivului Comunitar a sustinut acest discurs in Parlamentul European, acum mai bine de o luna, in prezenta presedintelui roman Klaus…

- "Raport extrem de negativ al Comisiei, rezolutie severa a eurodeputatilor: Bucurestiul, care va prelua in ianuarie presedintia prin rotatie a Consiliului UE, se afla sub focul criticilor europene pentru reforme acuzate ca aduc atingere independentei justitiei", comenteaza AFP, potrivit Agerpres.…

- Presedintele Klaus Iohannis merge, marti, la Strasbourg, la dezbaterea organizata de Parlamentul European, privind viitorul Uniunii Europene. Seful statului va sustine o alocutiune referitoare la viziunea Romaniei pe aceasta tema. Prezenta presdintelui la Strasbourg vine la scurt timp dupa ce si premierul…