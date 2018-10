Juncker le cere statelor UE să vorbească pe o singură voce Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a facut apel vineri la statele membre sa renunte la regulile privind unanimitatea in Consiliu si sa ia mai multe decizii cu majoritate calificata pentru a intari rolul blocului comunitar in lume, relateaza Reuters. "Ne-am incuiat singuri in camera intunecata a unanimitatii", a spus Juncker intr-un discurs sustinut in parlamentul austriac la Viena. Juncker a mai spus in cadrul discursului ca statele din Balcanii de Vest trebuie sa faca mai multe progrese inainte de a adera la UE si ca nu par sa aiba sanse sa se alature blocului comunitar inainte… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

