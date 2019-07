Juncker l-a felicitat Kyriakos Mitsotakis pentru victoria categorică în alegerile din Grecia Președintele în exercițiu al Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, l-a felicitat duminica seara pe Kyriakos Mitsotakis, pentru victoria partidului sau, Noua Democrație, în alegerile legislative din Grecia, scrie Mediafax, citând publicația Naftemporiki.



"Aș vrea sa va felicit pentru pentru victoria clara la alegerile legislative. Cunoasteti atasamentul meu personal fata de Grecia si poporul sau care au suferit atât de mult în cursul ultimului deceniu. Demnitatea, rezistența și angajamentul european al grecilor impune respect", afirma Juncker într-un…

Sursa articol: hotnews.ro

