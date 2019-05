Jean-Claude Juncker a recunoscut marti doua mari ''greseli'' in timpul mandatului sau de cinci ani in fruntea Comisiei Europene: tacerea sa in timpul campaniei pentru referendumul privind Brexitul si reactia sa prea tardiva la scandalul Luxleaks, relateaza AFP si dpa. Seful executivului comunitar de la Bruxelles a facut un bilant in general pozitiv al presedintiei sale in fata presei, subliniind in special relansarea investitiilor si scaderea somajului in UE dupa 2014. El a spus ca executivul condus de el si-a indeplinit obiectivele in materie de crestere economica, joburi si investitii.…