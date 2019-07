Reactia survine dupa ce Consiliul Uniunii Europene a respins luni propunerea lui Jean-Claude Juncker ca portofoliile acestor doi comisari sa fie preluate de alti doi comisari europeni deja in functie.



Dupa ce a exprimat din nou regretul Comisiei fata de aceasta decizie a Consiliului, purtatoarea de cuvant Mina Andreeva a spus ca ''procedura isi va urma cursul cu cei doi candidati sugerati de aceste doua state (...) si vor exista si alte etape in conformitate cu art 246, dar deocamdata intentia este sa fie intervievati acesti doi candidati in zilele urmatoare''.



Comisia Europeana…