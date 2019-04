Stiri pe aceeasi tema

- Principalii responsabili ai Uniunii Europene l-au felicitat luni pe actorul Volodimir Zelenski pentru alegerea sa la presedintia Ucrainei, apreciind ca scrutinul a aratat angajamentul fata de valorile democratice ale acestei tari in razboi, situata la portile Uniunii Europene, informeaza AFP, relateaza…

- Universitatea „Valahia” Targoviste, prin Facultatea de Stiinte Politice, Litere si Comunicare, a fost gazda unei manifestari in cadrul programului Back to University derulat de Comisia Europeana in universitatile din tarile membre ale Uniunii Europene. Programul isi propune o serie de intalniri intre…

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a declarat, miercuri, dupa ce in Colegiul comisarilor s-a discutat despre situatia statului de drept, ca Romania trebuie sa revina urgent la un proces de reforma corect si a avertizat Guvernul roman sa nu intreprinda actiuni care sa afecteze…

- La inițiativa președintelui Emmanuel Macron, marți, 26 martie, la Paris, a avut loc un mini-summit, de fapt o reuniune in patru, la care, alaturi de Xi Jinping și Emmanuel Macron au fost invitați oameni forte ai comunitații europene, respectiv Jean-Claude Juncker, președintele Comisiei Europene, și…

- Ora de vara 2019. Pana in aprilie 2019, fiecare stat membru al Uniunii Europene trebuie sa comunice pana in aprilie daca intentioneaza sa aplice in mod permanent ora de vara sau pe cea de iarna. Astfel, ultima schimbare obligatorie a ceasului ar avea loc pe 31 martie 2019, (fiind ora de vara).…

- Frans Timmermans, candidatul Partidului Socialistilor Europeni (PSE) pentru postul de presedinte al Comisiei Europene, a pledat pentru consolidarea Uniunii Europene, cerand protejarea sistemului statului de drept, scrie mediafax.ro."Suntem toti europeni si europene.

- Premierul Viorica Dancila a avut, joi, la Bruxelles, o intrevedere cu prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, una dintre temele acordate fiind legata de statul de drept si independenta justitiei in Romania.

- Fondurile UE sunt "un element fundamental, pe care se bazeaza toata filosofia UE". Parlamentul European a votat la jumatatea lui ianuarie, cu o larga majoritate, suspendarea sau reducerea plaților din fonduri europene pentru "guvernele care ingradesc justiția sau care nu lupta impotriva fraudei și a…