Stiri pe aceeasi tema

- Sibiu este orașul in care președintele Romaniei merge in fiecare weekend. Și este orașul in care va avea loc summitul UE. Acest eveniment facut cu sprijinul PPE și concursul lui Donald Tusk este un cadou pentru Klaus Iohannis in an electoral. La summit-ul vor fi prezenți șefii formațiunii europene,…

- Președintele Klaus Iohannis va avea, joi, o intrevedre cu Angela Merkel și reprezentanții Forumului Democrat al Germanilor din Romania. Intalnirea va avea loc dupa Summitul informal al sefilor de stat sau de guvern din Uniunea Europeana. Reamintim ca președintele Klaus Iohannis va gazdui, joi, 9…

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, va participa miercuri, la Sibiu, alaturi de presedintele Romaniei, Klaus Werner Iohannis, la o dezbatere despre viitorul Europei, cu 300 de tineri din statele membre ale Uniunii Europene.

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, va gazdui, joi, 9 mai a.c., la Sibiu, Summitul informal al sefilor de stat sau de guvern din Uniunea Europeana. La reuniunea organizata de Romania, stat care detine in prezent Presedintia Consiliului Uniunii Europene, vor mai participa Presedintele Consiliului…

- Administrația Prezidențiala vine cu informații de ultima clipa privind Summitul informal al șefilor de stat sau de guvern din Uniunea Europeana, care va avea loc joi, la Sibiu."Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, va gazdui, joi, 9 mai a.c., la Sibiu, Summitul informal al șefilor…

- Viorica Dancila a votat, in 2015, in calitate de europarlamentar PSD, in favoarea intereselor Rusiei, susținand un amendament prin care i se cerea UE sa renunțe la sancțiunile impotriva Rusiei. Alaturi de Dancila au mai votat PSD-iști, dar și extremiști antieuropeni celebri. Viorica Dancila, „ambalata”…

- Sefi de stat si de guvern, lideri ai partidelor de opozitie din Partidul Popular European (PPE), presedintii Consiliului European, Comisiei Europene si Parlamentului European, Donald Tusk, Jean-Claude Juncker si Antonio Tajani, au fost invitati sa participe la Summit-ul PPE care va avea loc la Sibiu…

- Donald Tusk, Jean-Claude Juncker si Antonio Tajani, presedintii Consiliului European, Comisiei Europene si Parlamentului European, se numara printre invitatii la reuniunea Partidului Popular European programata la Sibiu pe 9 mai, potrivit mediafaxCitește și: Tudor Chirila surprinde! Cum i-a…