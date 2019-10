Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul britanic Boris Johnson a trimis la Bruxelles cererea de prelungire a termenului pentru Brexit, a anuntat la miezul noptii de sambata, pe Twitter, presedintele Consiliului European, Donald Tusk.

- 'Vom iesi (din Uniunea Europeana - n. red.) pana la 31 octombrie. Avem mijloacele si capacitatea de a face a asta', a declarat televiziunii Sky News ministrul Michael Gove, insarcinat cu pregatirile in vederea unui Brexit fara acord. 'Scrisoarea a fost trimisa deoarece parlamentul a cerut sa fie…

- Ce și-au promis reciproc UE și Marea Britanie, dupa ce au ajuns la un acord pe Brexit. In ce condiții iese Regatul din blocul comunitar Negociatorul-sef al Uniunii Europene pentru Brexit, Michel Barnier, a salutat joi acordul ''just si rezonabil'' privind iesirea Regatului Unit din blocul…

- Masuri drastice in Marea Britanie, dupa Brexit. Cine sunt cetațenii europeni care vor fi deportați Cetațenii UE care locuiesc in Marea Britanie vor fi deportați, daca nu aplica la timp pentru un permis de ședere permanenta, a anunțat ministrul britanic de Interne, Brandon Lewis. Cetățenii…

- Șeful guvernului britanic a pledat pe langa Angela Merkel și Emmanuel Macron in favoarea gasirii de soluții «inteligente» pentru evitarea unui Brexit fara acord la 31 octombrie. Cum era de așteptat, frontiera irlandeza ramane cea mai spinoasa problema in calea deblocarii dosarului Brexit. Dupa o intrevedere,…

- Boris Johnson se va afla joi la Paris, dupa Berlin, miercuri, cu scopul declarat de a «obliga» Uniunea Europeana sa revina asupra acordului Brexit negociat de Theresa May. Un document guvernamental secret, al carui conținut a ajuns in posesia ziariștilor, prevede o evoluție catastrofala in cazul plecarii…

- Premierul britanic Boris Johnson i-a trimis, luni, o scrisoare președintelui Consiliului European, Donald Tusk, in care propune o serie de modificari ale acordului Brexit, inclusiv inlocuirea mecanismului "backstop" pentru frontiera irlandeza cu "aranjamente alternative", relateaza Politico.eu.Citește…

- Consilierul ''David Frost merge la Bruxelles pentru a se intalni cu principalii responsabili si a le preda personal un mesaj al prim-ministrului'', a indicat un purtator de cuvant al executivului de la Londra.El se va intalni cu presedintele in exercitiu al Comisiei Europene, Jean-Claude…